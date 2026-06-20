Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας βρέθηκε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών με πολίτες σε Αιγάλεω και Χαϊδάρι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ακρίβεια, οι συντάξεις, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, αλλά και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε η συνομιλία με συνταξιούχο στο Αιγάλεω, ο οποίος έχει ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και εκφράζει ανησυχία για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των οφειλών.

Ο κ. Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου βάζει τέλος σε πρακτικές που, όπως σημείωσε, επιβάρυναν υπέρμετρα τους δανειολήπτες μέσω του υπολογισμού των τόκων επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου. Σύμφωνα με την ερμηνεία που παρουσιάζει η Νέα Αριστερά, οι τόκοι στις δικαστικά ρυθμισμένες οφειλές θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού υπολοίπου του δανείου.

Μεταξύ άλλων, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως η κατοικία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως χρηματοπιστωτικό προϊόν.

Όπως σημείωσε, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών και η ουσιαστική στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανακούφιση χιλιάδων πολιτών που εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της συσσώρευσης χρεών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0FZmH5oSFhbjgDYnMMqCz4hUMP5CNF5tVuYHHbVnXPHLikdXHFyHRDrYc1CaHS1YGl}