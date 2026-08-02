Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά.

Την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε η Νέα Αριστερά. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η ανακοίνωση «ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του -με την οποία αναγγέλλει τις θερινές του διακοπές- αποδεικνύει ότι δεν έχει ίχνος ενσυναίσθησης για την καταστροφή που ζει η χώρα μας επί τόσες μέρες.

Με τρεις πυροσβέστες μας νεκρούς, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμμένα, δεκάδες κατοικίες στο έλεος των πυρκαγιών, δεν δείχνει ίχνος ντροπής να δηλώνει ότι η κυβέρνηση του θα συνεχίσει να προστατεύει «πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα». Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να παραδεχτεί την τραγική αποτυχία της πολιτικής του;

Με αφορμή τα γεγονότα στην Θέουτα της Ισπανίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκει την ευκαιρία να πανηγυρίσει για την αντιμεταναστευτική πολιτική της δικής του κυβέρνησης που βασίζεται στα push back και τις κλειστές φυλακές, ενώ επιβεβαιώνει την πλήρη στοίχιση του πίσω από το δόγμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί το καθεστώς του Μαρόκο για να πλήξει την «άτακτη» κυβέρνηση της Ισπανίας.

Αναφορικά με το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη δήθεν επίλυση ενός προβλήματος που ο ίδιος δημιούργησε. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του και ο ίδιος προσωπικά επιμένουν προκλητικά να μην κάνουν το παραμικρό για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων στον επισιτισμό και τον τουρισμό, προωθώντας την επταήμερη εργασία με εξαντλητικά ωράρια και άθλιες αποδοχές.

Είναι, τέλος, εξοργιστικό να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι η Airbnb θα διαθέσει για δύο μήνες καταλύματα σε εργαζόμενους στην δημόσια υγεία σε νησιά. Αντί η κυβέρνησή του να φροντίσει να έχουν πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική στέγη οι εργαζόμενοι, οι γιατροί και νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι σε νησιά, πανηγυρίζει για μια ψευδεπίγραφη και προσωρινή «χορηγία» που δίνουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν προκαλέσει την στεγαστική κρίση σε όλη την ελληνική επικράτεια».