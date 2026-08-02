Ένας γείτονας τον ενημέρωσε ότι το σπίτι κάηκε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα.

Δραματικές στιγμές εξακολουθούν να εκτυλίσσονται στα μεγάλα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κατοίκους να βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες. Στη Δυτική Αττική, όπου η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία συνεχίζει να καίει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, το Πόρτο Γερμενό και η ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων παραμένουν στο επίκεντρο της μάχης.

Κάτοικος του Πόρτο Γερμενού μίλησε συντετριμμένος στην κάμερα του OPEN, αποκαλύπτοντας ότι το σπίτι στο οποίο ζούσε τα τελευταία 20 χρόνια, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

Όπως περιέγραψε, δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιστρέψει στην περιοχή, καθώς οι αρχές δεν επιτρέπουν την πρόσβαση λόγω του ενεργού μετώπου. Την είδηση ότι το σπίτι του δεν υπάρχει πλέον την έμαθε από γείτονα, ενώ η αγωνία του μεγαλώνει καθώς δεν γνωρίζει τι έχει απογίνει με τα ζώα που αναγκάστηκε να αφήσει πίσω κατά την εκκένωση.

Δείτε στο live του Dnews.gr όλες τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς.

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«Το σπίτι μου κάηκε. Ήταν απ' έξω πέντε πυροσβεστικά οχήματα και, παρόλα αυτά, το σπίτι χάθηκε. Ήρθα στα Βίλια γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν με αφήνουν να κατέβω για να δω τι έχει απομείνει. Ένας γείτονας με ενημέρωσε ότι το σπίτι κάηκε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, με εμφανή συγκίνηση, εξήγησε πως η κατοικία αυτή ήταν το μοναδικό του σπίτι, εκεί όπου εγκαταστάθηκε το 2006, όταν βγήκε στη σύνταξη.

«Έπεσε η σκεπή, ήταν η κύρια κατοικία μου. Από τότε που συνταξιοδοτήθηκα μένω εκεί. Τώρα φιλοξενούμαι στα παιδιά μου και περιμένω να ανοίξει ο δρόμος για να επιστρέψω. Θέλω να δω τι απέγινε η περιουσία μου, αλλά κυρίως τα ζώα μου. Έχω κότες, έχω σκύλους και δεν ξέρω αν έχουν σωθεί», είπε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εικόνα της καταστροφής, εκτιμώντας πως η φωτιά θα συνεχίσει να αφήνει πίσω της μόνο στάχτες. «Η φωτιά θα τελειώσει όταν δεν θα έχει μείνει τίποτα να κάψει», είπε με πικρία, αποτυπώνοντας την απόγνωση εκατοντάδων κατοίκων που βλέπουν τον κόπο μιας ζωής να χάνεται μέσα σε λίγες ώρες.