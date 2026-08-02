«Η απάντησή μας δεν μπορεί παρά να είναι καλύτερη ετοιμότητα, περισσότερη πρόληψη και αλληλεγγύη» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Το δικό του μήνυμα για τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα έστειλε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το μεσημέρι της Κυριακής 2/8.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε άπαντες είναι στο πλευρό αυτών που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, ενώ έκανε αναφορά και για την κλιματική κρίση που αλλάζει τα δεδομένα.

«Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι σε όσους δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές.

Σε όσους αγωνιούν για τις οικογένειές τους, τις περιουσίες τους και τον τόπο τους.

Ταυτόχρονα, στεκόμαστε με βαθύ σεβασμό απέναντι στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Δίνουν μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες. Τους αξίζει η ευγνωμοσύνη μας.

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{https://x.com/h_doukas/status/2083857932693741667}

Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για συνδρομή, αποστέλλοντας υδροφόρα στα Μέγαρα, ενώ παραμένει σε διαρκή εγρήγορση ώστε να προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια.

Η κλιματική κρίση αλλάζει τα δεδομένα. Η απάντησή μας δεν μπορεί παρά να είναι καλύτερη ετοιμότητα, περισσότερη πρόληψη και αλληλεγγύη. Καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Είμαστε μαζί σας» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.