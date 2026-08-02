Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Όταν έρχεται η ώρα να αντικαταστήσουμε το παλιό μας στρώμα, οι περισσότεροι δεν αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει αφού το απομακρύνουμε από το σπίτι. Κι όμως, το ταξίδι του μόλις ξεκινά, καθώς για εκατομμύρια στρώματα κάθε χρόνο ο τελικός προορισμός είναι οι χωματερές, δημιουργώντας ένα σοβαρό αλλά συχνά παραγνωρισμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το EcoPortal, στις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτονται κάθε χρόνο περίπου 20 εκατομμύρια στρώματα, δηλαδή σχεδόν 50.000 κάθε ημέρα. Παρότι ένα μεγάλο μέρος των υλικών τους- όπως το ατσάλι, το ξύλο, ο αφρός και τα υφάσματα- μπορεί να ανακυκλωθεί, η πλειονότητα εξακολουθεί να καταλήγει στις χωματερές.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο αριθμός τους αλλά και ο όγκος τους. Τα στρώματα είναι ογκώδη, δύσκολα στη μεταφορά και δεν συμπιέζονται εύκολα, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν τεράστιο χώρο στους χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, τα συνθετικά υλικά από τα οποία κατασκευάζονται χρειάζονται πολλές δεκαετίες- σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και περισσότερο από έναν αιώνα- για να αποσυντεθούν.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι έως και το 80% έως 90% ενός στρώματος μπορεί να αξιοποιηθεί ξανά. Τα μεταλλικά ελατήρια λιώνουν και χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία χάλυβα, το ξύλο μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη για άλλα προϊόντα, ενώ οι αφροί και οι ίνες επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή μονωτικών υλικών, χαλιών ή άλλων κατασκευών. Παρ' όλα αυτά, η έλλειψη οργανωμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης και το υψηλό κόστος επεξεργασίας οδηγούν τα περισσότερα στρώματα κατευθείαν στα απορρίμματα.

Η συνεχής αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών και η τάση αντικατάστασης των στρωμάτων κάθε επτά έως δέκα χρόνια επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πολλοί καταναλωτές αλλάζουν στρώμα συχνότερα, χωρίς να γνωρίζουν ότι η απόρριψή του έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, στη δημιουργία περισσότερων σημείων συλλογής και στην ενημέρωση των πολιτών για τις διαθέσιμες επιλογές. Όπως τονίζουν, ένα παλιό στρώμα δεν είναι απαραίτητα άχρηστο.

Πηγή ecoportal.net