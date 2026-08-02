Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά και γρήγορα πήρε διαστάσεις, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και αναλυτικότερα στο μέτωπο βρίσκονται 52 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Νωρίτερα σήμερα, έφθασαν ακτοπλοϊκώς απο την Κυλλήνη, 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στο μέτωπο.

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Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς οι άνεμοι «έσπρωξαν» τις φλόγες προς δύο κατευθύνσεις: από τη μία προς τον Κατελειό και τη θάλασσα και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, απ' όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελειό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θηράμωνα και τα Χιονάτα.

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Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον 'Ανω Κατελειό και τα Μαυράτα, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά πέρασε μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρώτων πρωινών ωρών εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Οι οδηγίες αφορούσαν μεταξύ άλλων το Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελειό, τα Μαυράτα, τα Χιονάτα και τον Θηράμωνα, ενώ οι εκκενώσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές που βρέθηκαν στην πορεία του μετώπου. Στον Κατελειό εκκενώθηκαν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, με κόσμο να κατευθύνεται προς ασφαλέστερες περιοχές.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ