Έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για το έργο του συνεργάτη του και τονίζοντας πως η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται από Έλληνες επιστήμονες.

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον επιστημονικό συνεργάτη του στις Βρυξέλλες, Σταύρο Ντάφη, εξέφρασε ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σημαντική επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Αρναούτογλου έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για το έργο του συνεργάτη του και τονίζοντας πως η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται από Έλληνες επιστήμονες.

Η μελέτη επικεντρώνεται σε 17 μεσογειακούς κυκλώνες τροπικού τύπου (Medicanes), εξετάζοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εισβολές ξηρού αέρα, η δυναμική της ανώτερης τροπόσφαιρας και η διαβατική θέρμανση στη δημιουργία και ενίσχυση του θερμού πυρήνα τους.

Ιδιαίτερη θέση στην έρευνα κατέχει ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», το ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2020, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και στη Θεσσαλία. Οι επιστήμονες ανέλυσαν τους μηχανισμούς που οδήγησαν στη ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση τέτοιων ακραίων καιρικών γεγονότων.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, η συμβολή του Σταύρου Ντάφη ήταν καθοριστική, καθώς επικεντρώθηκε στην ανάλυση της Εξίσωσης Τάσης της Πίεσης, αξιοποιώντας κώδικα που ανέπτυξε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του έρευνας. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε προσομοίωση υψηλής ανάλυσης του «Ιανού» μέσω του μετεωρολογικού μοντέλου WRF.

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Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια θέλω να συγχαρώ τον Σταύρο Ντάφη, επιστημονικό συνεργάτη του ευρωβουλευτικού μου γραφείου στις Βρυξέλλες, για τη συμμετοχή του σε μια σημαντική νέα επιστημονική εργασία, η οποία δημοσιεύθηκε στο Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

Η μελέτη εξετάζει 17 μεσογειακούς κυκλώνες τροπικού τύπου και αναλύει τον ρόλο των εισβολών ξηρού αέρα, της δυναμικής της ανώτερης τροπόσφαιρας και της διαβατικής θέρμανσης στην ανάπτυξη του θερμού πυρήνα τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Μεσογειακό Κυκλώνα Ιανό (το ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2020, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές κυρίως στο Ιόνιο και στη Θεσσαλία) και στους μηχανισμούς που οδήγησαν στη ραγδαία ενίσχυσή του.

Η συμβολή του Σταύρου επικεντρώθηκε στην ανάλυση της Εξίσωσης Τάσης της Πίεσης, με τη χρήση κώδικα που ανέπτυξε ο ίδιος κατά τη διδακτορική του έρευνα και εφαρμόστηκε σε προσομοίωση υψηλής ανάλυσης του Ιανού με το μετεωρολογικό μοντέλο WRF.

Ο Σταύρος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, αλλά πάνω απ’ όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Η γνώση, η εργατικότητα, η επιστημονική του ακρίβεια και η προσήλωσή του στην τεκμηρίωση αποτελούν πολύτιμα στοιχεία και για τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είμαι πραγματικά υπερήφανος που αποτελεί μέλος της ομάδας μου στις Βρυξέλλες. Η παρουσία του, μαζί με τη γνώση και την αφοσίωση όλων των συνεργατών μου, μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε με σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση στα ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, αλλά και συνολικά στο έργο μας στις Επιτροπές Αλιείας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γιατί οι σωστές πολιτικές αποφάσεις χρειάζονται γνώση, στοιχεία, επιστημονική αξιοπιστία και ανθρώπους που εργάζονται με συνέπεια για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των περιφερειών μας.

Θερμά συγχαρητήρια στον Σταύρο και σε ολόκληρη την ερευνητική ομάδα για αυτή τη σημαντική επιστημονική επιτυχία».