Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, παρουσίασε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από τις 2 έως και τις 10 Αυγούστου 2026.

Η πρόγνωση δεν είναι οργανωμένη ανά ημέρα, αλλά ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, ώστε κάθε περιοχή να παρουσιάζεται συγκεντρωτικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν διαδοχικά όλες τις βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους που αφορούν τον τόπο τους, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν πληροφορίες σε διαφορετικά σημεία του βίντεο.

Για κάθε περιοχή παρουσιάζονται οι αναμενόμενες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες, η ένταση και η διεύθυνση των ανέμων, οι ισχυρότερες ριπές, καθώς και οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στο επάνω μέρος κάθε κάρτας αντιστοιχεί στη μέση μέγιστη τιμή για τις πεδινές περιοχές του εκάστοτε γεωγραφικού διαμερίσματος και δεν πρέπει να θεωρείται ότι θα καταγραφεί παντού. Σε κλειστές πεδινές ή αστικές περιοχές οι θερμοκρασίες ενδέχεται να είναι κατά έναν έως δύο βαθμούς υψηλότερες, ενώ στις παραθαλάσσιες, ορεινές και περισσότερο ανεμόπληκτες περιοχές μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερες.

Η πρόγνωση καλύπτει όλα τα βασικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, ενώ περιλαμβάνει και ξεχωριστές ενότητες για την Αττική, καθώς και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τους όμορους δήμους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά στη Στερεά Ελλάδα οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών θα είναι αρκετά υψηλές, φτάνοντας μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου στις 7-9/08 ενώ οι ριπές των ανέμων θα μειωθούν και δε θα ξεπεράσουν τα 7 μποφόρ.

Στη Μακεδονία, οι υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 7-9/08 φτάνοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα:

{https://www.youtube.com/watch?v=RC2ceu_wVPM}