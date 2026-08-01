«Μέσα στη φωτιά οι άνεμοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 8-9 μποφόρ» ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μια δύσκολη ημέρα αναμένεται να είναι το Σάββατο 1/8 λόγω των ισχυρών ανέμων που θα επικρατήσουν στη χώρα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open τόνισε πως οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν από το μεσημέρι φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ, ενώ μέσα στα πύρινα μέτωπα οι άνεμοι θα είναι παραπάνω.

«Δυστυχώς δεν έχουμε καλά νέα, με δεδομένο πως περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν προς την βορειοδυτική Αττική και θα φτάσουμε πάλι σε εντάσεις τα 8-9 μποφόρ. Τα μελτέμια σήμερα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Μέσα στην φωτιά έχουμε διαφορετικό άνεμο. Τα 8-9 μποφόρ μπορούν να είναι παραπάνω» ανέφερε μιλώντας στο Open.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkdbigia24a1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΔΩ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ