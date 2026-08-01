Η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης, ο κίνδυνος μικροχτυπημάτων κατά το παρκάρισμα και η ταλαιπωρία εντοπισμού του οχήματος σε πολυώροφα parking ή χώρους στάθμευσης εμπορικών κέντρων αποτελούν καθημερινές προκλήσεις για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Αυτές ακριβώς τις προκλήσεις φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει η OMODA & JAECOO μέσα από τη νέα γενιά τεχνολογιών intelligent driving που αναπτύσσει. Πρόσφατα παρουσίασε για πρώτη φορά την τεχνολογία SIVP (Super Intelligent Valet Parking), η οποία ενσωματώνει τρεις βασικές λειτουργίες: Comes When Called, Leaves When Waved και Smart Reposition.

Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα αυτόνομης στάθμευσης, σχεδιασμένο να απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία του παρκαρίσματος στην καθημερινότητα. Το σύστημα επιτρέπει στο όχημα να αναζητά αυτόνομα διαθέσιμη θέση στάθμευσης, να παρκάρει με ακρίβεια και να μετακινείται στο σημείο παραλαβής που ορίζει ο οδηγός, ακόμη και σε απαιτητικά ή περιορισμένα αστικά περιβάλλοντα. Κατά τη διάρκεια δημόσιων επιδείξεων και δοκιμών, το SIVP απέδειξε τις δυνατότητές του σε στενούς χώρους στάθμευσης και σύνθετες συνθήκες παρκαρίσματος, προσφέροντας υψηλότερα επίπεδα άνεσης και πρακτικότητας.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το SIVP επέδειξε ικανότητες στάθμευσης που ξεπερνούν ακόμη και εκείνες έμπειρων οδηγών. Με μία μόνο απομακρυσμένη εντολή, το όχημα κινήθηκε αυτόνομα, απέφυγε εμπόδια, σχεδίασε τη βέλτιστη διαδρομή και μετέβη ομαλά από τη θέση στάθμευσης στο προκαθορισμένο σημείο παραλαβής. Έτσι, ο οδηγός απαλλάσσεται από την αναζήτηση του αυτοκινήτου του στη βροχή ή κάτω από τον καυτό ήλιο, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά του.

Στη λειτουργία στάθμευσης με ένα άγγιγμα, το όχημα αναζητά αυτόνομα διαθέσιμη θέση και παρκάρει με απόλυτη ακρίβεια ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, όπως εξαιρετικά στενοί χώροι ή αδιέξοδες λωρίδες, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Σε άμεση αναμέτρηση με οδηγό που διέθετε 15 χρόνια εμπειρίας, το SIVP επικράτησε και στους τρεις βασικούς δείκτες αξιολόγησης: την ταχύτητα στάθμευσης, τον αριθμό διορθωτικών κινήσεων του τιμονιού και την ακρίβεια τοποθέτησης του οχήματος. Χάρη στη σταθερή και ομαλή λειτουργία του, επιτρέπει ακόμη και σε άπειρους οδηγούς να αποκτήσουν πραγματική «ελευθερία στο παρκάρισμα».

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Με τις τεχνολογίες SHS και SIVP, η OMODA & JAECOO συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που συνδυάζουν αποδοτικότητα, προηγμένη τεχνολογία και ευκολία χρήσης, ενισχύοντας το όραμά της για μια νέα εποχή έξυπνης, συνδεδεμένης και πιο άνετης μετακίνησης. Από το SHS (Super Hybrid System), που σχεδιάστηκε για να συνδυάζει υψηλή απόδοση, εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία, αντιμετωπίζοντας βασικές προκλήσεις της σύγχρονης μετακίνησης όπως το αυξημένο κόστος καυσίμων και το άγχος της αυτονομίας στις μεγάλες διαδρομές, έως το SIVP που δίνει λύση στις προκλήσεις της στάθμευσης, η OMODA & JAECOO θέτει διαχρονικά στο επίκεντρο τις ανάγκες των νέων χρηστών παγκοσμίως, μετατρέποντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες σε πραγματικές και απτές εμπειρίες μετακίνησης.

Σήμερα, η μάρκα έχει παρουσία σε 69 βασικές αγορές παγκοσμίως, ενώ οι παγκόσμιες πωλήσεις της εξελίσσονται από το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου οχημάτων προς τον στόχο του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων ετησίως. Η OMODA & JAECOO αποδεικνύει έμπρακτα ότι αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές μετακίνησης για τη νέα γενιά οδηγών. Στο μέλλον, συνεχίζοντας να καινοτομεί στους τομείς της υβριδικής τεχνολογίας και της έξυπνης οδήγησης, θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα μετακίνησης απαλλαγμένο από άγχος, απόλυτα απελευθερωμένο και εξαιρετικά εύχρηστο για τους οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Το SIVP (Super Intelligent Valet Parking) αποτελεί λειτουργία υποβοήθησης οδήγησης και δεν υποκαθιστά τον οδηγό. Ο οδηγός οφείλει να παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση και να είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή.

Σχετικά με την OMODA & JAECOO

Η OMODA & JAECOO στοχεύει να συν-δημιουργήσει μια όμορφη ζωή με τους νέους ανθρώπους, καθιερώνοντας την OMODA ως κορυφαία παγκόσμια μάρκα crossover και την JAECOO ως εκλεπτυσμένη πρόταση στα off-road οχήματα. Μέχρι το 2025, τόσο η OMODA όσο και η JAECOO επεκτάθηκαν σε 64 αγορές σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, Αφρική, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή, με ισχυρή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Με την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid System (SHS), προσφέρουν υψηλή ισχύ, χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία, στοχεύοντας να γίνουν η κορυφαία υβριδική μάρκα παγκοσμίως.

Στην ελληνική αγορά, η OMODA & JAECOO κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, προσφέροντας προηγμένα μοντέλα όπως τα OMODA 5 SHS-H, OMODA 9 SHS-P και JAECOO 7 SHS-P, διαθέσιμα για test-drive σε Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο. Με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε μετακίνηση. Η αξιοπιστία του Ομίλου Emil Frey, Γενικού Εισαγωγέα των οχημάτων Mercedes-Benz, smart και OMODA & JAECOO στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το πανελλαδικό δίκτυο και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες After-Sales, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο υποστήριξης για τον Έλληνα καταναλωτή.