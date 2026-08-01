Η διοίκηση της TEXAN αρνήθηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, ενώ κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ομάδες περιφρούρησης της εταιρείας.

Η διοίκηση της TEXAN αρνήθηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, ενώ κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ομάδες περιφρούρησης της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι της ΤΕΧΑΝ φαίνεται πως πληρώνουν το μάρμαρο για τα πεπραγμένα της διοίκησης της εταιρείας και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μόλις προχθές πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από τα γραφεία της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, μετά από καταγγελίες για αθρόες απολύσεις, με αιτήματα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι η εταιρία τον περασμένο Μάρτιο δήλωνε πως απασχολεί 600 εργαζόμενους με στόχο μέχρι το τέλος του 2026 να φτάσουν τους 1.000.

Ωστόσο, το Μάιο, μεσούσης της κορύφωσης της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκίνησαν δεκάδες απολύσεις που σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση αρνήθηκε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, ενώ κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ομάδες περιφρούρησης της εταιρείας.

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