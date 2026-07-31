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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, η ΤΕΧΑΝ φέρεται να έχει λάβει εκτός των άλλων και επιδοτήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από προγράμματα κατάρτισης και επιχορήγησης της ΔΥΠΑ, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με το Κουτί της Πανδώρας έχει αρχίζει να μοιάζει η υπόθεση της ΤΕΧΑΝ και τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», καθώς μετά την εν εξελίξει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενες υπερκοστολογήσεις και διασπάθιση κοινοτικών πόρων, που βαίνει προς ολοκλήρωση μετά και τις εφόδους του τελευταίου μήνα, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, η ΤΕΧΑΝ φέρεται να έχει λάβει εκτός των άλλων και επιδοτήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από προγράμματα κατάρτισης και επιχορήγησης της ΔΥΠΑ, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτά, σύμφωνα με την επίμαχη καταγγελία, αφορούσαν σε προσλήψεις προσωπικού και απασχόληση στα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Θα παραθέσουμε τα ερωτήματα που θέτει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της άνευ περαιτέρω σχολίων:

1. Ήταν απολύτως νόμιμες και διαφανείς οι διαδικασίες ένταξης της εταιρείας στα προγράμματα της ΔΥΠΑ; Ήταν όλα τσάμπα για τη συγκεκριμένη εταιρεία;

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2. Υπήρξε οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση ή πολιτική παρέμβαση υπέρ της εταιρείας;

3. Υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων/επιδοτούμενων για δυσμενείς συνθήκες εργασίας; Και αν ναι εξετάστηκαν;

4. Ποια είναι η τύχη των εργαζομένων που προσλήφθηκαν μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ;

5. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας της εταιρείας και μη τήρησης των όρων των προγραμμάτων, θα αναζητηθούν και θα επιστραφούν στη ΔΥΠΑ οι επιχορηγήσεις που έχουν καταβληθεί, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο;

Ε.Σ.