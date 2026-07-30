Τέλεια αυγά και καθάρισμα χωρίς κόπο; Από εδώ και στο εξής, θα φτιάχνετε τα αυγά σκραμπλ μόνο με το κόλπο της δίνης.

Τα αυγά σκραμπλ είναι απλά στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολο να πετύχουν. Αν η θερμοκρασία είναι λίγο υψηλότερη από όσο πρέπει, μπορεί να γίνουν λαστιχωτά, ενώ αν είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να βγουν γλοιώδη.

Έχω δοκιμάσει πολλές διαφορετικές μεθόδους για να φτιάξω τα αυγά σκραμπλ όπως ακριβώς μου αρέσουν - ανοιχτόχρωμα κίτρινα και αφράτα, χωρίς στεγνή ή λαστιχωτή υφή. Ωστόσο, η αγαπημένη μου μέθοδος περιλαμβάνει μια... δίνη βραστού νερού.

Ακούγεται παράξενο, και ήμουν αρκετά επιφυλακτική όταν συνάντησα αυτό το μαγειρικό κόλπο στο διαδίκτυο. Αλλά μόλις το δοκίμασα, πείστηκα απόλυτα.

Για αυτή τη σχετικά απλή διαδικασία, το μόνο που χρειάζεστε είναι αυγά, αλάτι και βραστό νερό.

Η διαδικασία

Προετοιμασία: Ξεκίνησα βάζοντας μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει, όπως ακριβώς κάνουμε για τα ζυμαρικά. Μόλις το νερό άρχισε να κοχλάζει, έσπασα μερικά αυγά σε ένα ξεχωριστό μπολ και τα χτύπησα δυνατά για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

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Δημιουργία της δίνης: Ανακάτεψα το νερό δεξιόστροφα μέχρι να σχηματιστεί μια δίνη. Ενώ το νερό περιστρεφόταν ακόμα, έριξα τα χτυπημένα αυγά στο κέντρο και σκέπασα την κατσαρόλα με το καπάκι.

Το μαγείρεμα: Χρησιμοποίησα γυάλινο καπάκι για να παρακολουθώ τη διαδικασία, καθώς τα αυγά άρχισαν να σχηματίζουν γρήγορα λεπτές «λωρίδες». Αρχικά ανησύχησα, καθώς το να φάω μακριές ίνες αυγού δεν μου ακουγόταν ιδιαίτερα δελεαστικό.

Το αποτέλεσμα

Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, χρησιμοποίησα ένα σουρωτήρι για να βγάλω τα αυγά από το νερό και να τα μεταφέρω σε ένα μπολ.

Χρειάστηκε να τα ταμπονάρω ελαφρώς με χαρτί για να αφαιρέσω τη λίγη επιπλέον υγρασία, αλλά κατά τα άλλα δεν έμοιαζαν καθόλου με ίνες. Προς έκπληξή μου, ήταν πραγματικά ελαφριά και αφράτα.

Στη συνέχεια, πρόσθεσα βούτυρο, αλάτι και πιπέρι και τα σέρβιρα πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί.

Εύκολο καθάρισμα

Όχι μόνο τα αυγά βγήκαν ακριβώς όπως μου αρέσουν και μαγειρεύτηκαν πανγρήγορα, αλλά και το καθάρισμα μετά ήταν παιχνιδάκι. Δεν χρειάστηκε να μουλιάσω ή να ξύσω καμένα υπολείμματα αυγού από κάποιο τηγάνι.

Αντίθετα, το μόνο που είχα να πλύνω ήταν μια κατσαρόλα (που είχε ουσιαστικά μόνο νερό) και ένα σουρωτήρι.

Πηγή: Business Insider