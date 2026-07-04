Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και 17 πολιτείες ανακοίνωσαν ότι τρεις από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αυγών της χώρας κατέληξαν σε εξωδικαστικό διακανονισμό.

Συμφωνία συμβιβασμού επετεύχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που αφορούν την αγορά τροφίμων, με επίκεντρο τις τιμές των αυγών κατά την περίοδο της εκτίναξης του πληθωρισμού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και 17 πολιτείες ανακοίνωσαν ότι τρεις από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αυγών της χώρας κατέληξαν σε εξωδικαστικό διακανονισμό, χωρίς ωστόσο να παραδέχονται παραβίαση της νομοθεσίας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι εταιρείες Cal-Maine Foods, Versova και Hickman's Egg Ranch, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι, μεταξύ Ιουνίου 2022 και Μαρτίου 2025, συντόνισαν τις εμπορικές τους πρακτικές με στόχο την τεχνητή αύξηση των χονδρικών τιμών των αυγών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εταιρείες επηρέαζαν τις προσφορές τους σε βασικό δείκτη αναφοράς της αγοράς, δημιουργώντας την εικόνα μεγαλύτερης ζήτησης και συμβάλλοντας στη διατήρηση υψηλών τιμών.

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι εταιρείες

Η έρευνα αναγνωρίζει ότι η επιδημία της γρίπης των πτηνών περιόρισε σημαντικά την παραγωγή αυγών και επηρέασε την αγορά. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τις συνθήκες αυτές, ενισχύοντας περαιτέρω τις αυξήσεις των τιμών σε βάρος των καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι τιμές των αυγών σημείωσαν ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό εκατομμυρίων Αμερικανών. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις κατέγραψαν ιδιαίτερα αυξημένη κερδοφορία, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας των αρχών.

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Βάσει του συμβιβασμού, οι τρεις εταιρείες θα καταβάλουν συνολικά 3,3 εκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες που συμμετείχαν στην υπόθεση. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 53 εκατομμύρια αυγά σε τράπεζες τροφίμων και φιλανθρωπικούς οργανισμούς, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα, οι εταιρείες συμφώνησαν να εφαρμόσουν μέτρα συμμόρφωσης και να απέχουν από πρακτικές που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά. Ωστόσο, ο συμβιβασμός δεν συνιστά παραδοχή ενοχής ή αποδοχή των κατηγοριών.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύει τον αυξημένο έλεγχο των αμερικανικών αρχών απέναντι σε πρακτικές που ενδέχεται να οδηγούν σε αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά.

Πηγή Fortune