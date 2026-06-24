Το καθάρισμα των αυγών είναι... ολόκληρη επιστήμη! Ποια μέθοδος είναι η πιο αποτελεσματική

Πώς μπορείτε να καθαρίσετε ένα σφιχτό αυγό χωρίς να κολλάει το τσόφλι και χωρίς να το διαλύσετε;

Ορισμένοι λένε ότι το εύκολο καθάρισμα ξεκινά από το βράσιμο (προσθέτοντας μαγειρική σόδα, αλάτι ή ξίδι). Άλλοι υποστηρίζουν ότι μετράει η τεχνική, επιστρατεύοντας ένα κουτάλι, ένα βάζο ή τρεχούμενο νερό.

Η Mary Claire Lagroue από το All Recipes δοκίμασε έξι από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους στο διαδίκτυο για να βρει την πιο εύκολη.

Πώς να κάνετε τα σφιχτά αυγά εύκολα στο καθάρισμα

Η Mary Claire χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς μέθοδο για να βράσει πέντε παρτίδες φρέσκων αυγών της ίδιας εταιρείας και ημερομηνίας λήξης.

Στις τρεις παρτίδες πρόσθεσε από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μαγειρική σόδα ή λευκό ξίδι. Τις υπόλοιπες τρεις τις έβρασε σε σκέτο νερό για να δοκιμάσει τις τεχνικές καθαρίσματος: κάτω από τρεχούμενο νερό, με ένα κουτάλι, και κουνώντας το αυγό σε βάζο.

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Έβαλε τα αυγά σε κατσαρόλα με κρύο νερό σε δυνατή φωτιά. Μόλις το νερό έβρασε, απέσυρε την κατσαρόλα, τη σκέπασε με καπάκι και άφησε τα αυγά να μαγειρευτούν για 12 λεπτά. Μετά, τα μετέφερε με τρυπητή κουτάλα σε ένα μπολ με νερό και παγάκια για τέσσερα λεπτά, ώστε να σταματήσει ο βρασμός.

Επειδή τα μπαγιάτικα αυγά καθαρίζονται ούτως ή άλλως πιο εύκολα, επέλεξα σκόπιμα μόνο ολόφρεσκα αυγά για να είναι η δοκιμή δίκαιη και απαιτητική.

Μέθοδος #1: Βράσιμο αυγών με μαγειρική σόδα

Η σόδα αυξάνει το pH του νερού και του ασπραδιού.

Τα φρέσκα αυγά έχουν χαμηλό pH, το οποίο αυξάνεται φυσικά στο ψυγείο μετά από μέρες, επιτρέποντας στο ασπράδι να αποκολλάται από την εσωτερική μεμβράνη. Αν και η μέθοδος έχει επιστημονική βάση, η Mary Claire δεν είδε διαφορά.

Κάποια αυγά βγήκαν λεία, αλλά σε άλλα αφαιρέθηκαν ολόκληρα κομμάτια ασπραδιού μαζί με το τσόφλι.

Μέθοδος #2: Βράσιμο αυγών με αλάτι

Το αλάτι βοηθά το νερό να βράσει γρηγορότερα, σφραγίζει τυχόν ρωγμές κατά το βράσιμο και διαπερνά το τσόφλι.

Η θερμότητα και το αλάτι μετουσιώνουν τις πρωτεΐνες, βοηθώντας το αυγό να σφίξει ώστε να μην διαρρεύσει ασπράδι.

Ωστόσο, ένα κουταλάκι αλάτι δεν έκανε καμία διαφορά στο καθάρισμα. Πολλά αυγά καταστράφηκαν, αν και η γεύση τους παρέμεινε φυσιολογική.

Μέθοδος #3: Βράσιμο αυγών με ξίδι

Το οξύ του ξιδιού υποτίθεται ότι διαλύει μέρος του ανθρακικού ασβεστίου του τσοφλιού, ενώ βοηθά το ασπράδι να πήξει πιο γρήγορα.

Στην πράξη, το καθάρισμα ήταν αισθητά πιο εύκολο. Τα αυγά βγήκαν πολύ πιο λεία από εκείνα της σόδας ή του αλατιού, με ελάχιστα σημάδια. Επιπλέον, δεν επηρεάστηκε η γεύση τους.

Μέθοδος #4: Καθάρισμα αυγών κάτω από τρεχούμενο νερό

Θεωρητικά, η πίεση της βρύσης διαχωρίζει το τσόφλι από τη μεμβράνη.

Το νερό απομάκρυνε γρήγορα τα μικρά κομματάκια, αλλά δεν βοήθησε στην αποκόλληση του τσοφλιού. Κάποια τσόφλια παρέμεναν κολλημένα παρασύροντας κομμάτια ασπραδιού. Αν και έδωσε μερικά καλά αποτελέσματα, η σπατάλη νερού είναι μεγάλο μειονέκτημα.

Μέθοδος #5: Χρήση κουταλιού για την αφαίρεση του τσοφλιού

Η ιδέα είναι να περάσει το κουτάλι ανάμεσα στη μεμβράνη και το ασπράδι, σπάζοντας τον «κολλητικό» τους δεσμό. Στα πρώτα αυγά η Mary Claire αφαίρεσε κατά λάθος κομμάτια ασπραδιού. Μόλις όμως βρήκε την τεχνική, τα τσόφλια έβγαιναν ολόκληρα, διατηρώντας το καμπύλο σχήμα τους. Με απαλές κινήσεις, είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος.

Μέθοδος #6: Κούνημα των αυγών σε βάζο

Η καλύτερη μέθοδος: βάζετε το αυγό σε ένα μικρό γυάλινο βάζο με λίγο νερό και το κουνάτε ώστε να χτυπάει στα τοιχώματα. Το τσόφλι μαλακώνει, ραγίζει ομοιόμορφα και μετά απλώς γλιστράει και βγαίνει σχεδόν μόνο του. Χρειάζεται προσοχή στη δύναμη για να μην διαλυθεί το αυγό, αλλά μόλις το μάθετε, το βάζο κάνει όλη τη δουλειά.