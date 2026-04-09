Υπάρχουν τρεις τρόποι για να καταλάβετε αν τα αυγά σας είναι φρέσκα ή μπαγιάτικα.

Τα αυγά έχουν την τιμητική τους τις ημέρες του Πάσχα. Πώς θα καταλάβουμε όμως αν τα αυγά μας είναι φρέσκα. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να λυθεί η απορία και να ξέρετε πάντα τι τρώτε.

Ο πιο κλασικός τρόπος για να καταλάβετε αν ένα αυγό είναι φρέσκο είναι το τεστ του νερού. Τι πρέπει να κάνετε; Γεμίστε ένα ποτήρι ή ένα μπολ με κρύο νερό και βάλτε μέσα το αυγό. Αν το αυγό μείνει στον πάτο σε οριζόντια θέση αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ φρέσκο. Αν σταθεί όρθιο στον πάτο του ποτηριού ή του μπολ είναι μεν κατάλληλο να καταναλωθεί αλλά δεν είναι ολόφρεσκο. Ωστόσο, στην περίπτωση που το αυγό επιπλέει αυτό σημαίνει ότι τ αυγό είναι μπαγιάτικο. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο παλιώνει το αυγό, δημιουργείται ένας θύλακας αέρα στο εσωτερικό του. Με απλά λόγια γίνεται κλούβιο και δεν έχει βάρος.

Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε αν ένα αυγό είναι φρέσκο, στην περίπτωση που θέλετε όμως να το καταναλώσετε άμεσα, είναι να το σπάσετε, Εάν ο κρόκος είναι στρογγυλός και ψηλός ενώ το ασπράδι είναι πυκνό και σταθερό χωρίς να απλώνει.

Στην περίπτωση που το αυγό είναι μπαγιάτικο, τότε ο κρόκος είναι επίπεδος και σπάει εύκολα ενώ το ασπράδι δεν είναι σταθερό αλλά αντίθετα είναι υδαρές και απλώνει.

Ένας άλλος τρόπος για να καταλάβετε α είναι φρέσκο το αυγό είναι να το κουνήστε κοντά στο αυτί σας. Αν δεν ακούτε τίποτα, το αυγό είναι φρέσκο αλλά αν ακούγεται σαν να κουνιέται υγρό μέσα, τότε το αυγό είναι μπαγιάτικο.

Επίσης, τα φρέσκα αυγά έχουν μία ελαφρώς τραχιά και ματ επιφάνεια, ενώ τα μπαγιάτικα είναι πιο λεία και γυαλιστερά.

Να θυμάστε πάντα να ελέγχετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία και να τα διατηρείτε στο ψυγείο με την μυτερή πλευρά προς τα κάτω για να παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό.

Στην περίπτωση που κάποιο αυγό έχει δυσάρεστη οσμή, πετάξτε το γιατί είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.