Oλοκληρώθηκε η πασχαλινή ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή 2η Ειδική Κλήρωση το ποσό των 150.000 ευρώ.

Το Λαϊκό Λαχείο για την ειδική πασχαλινή κλήρωση διατέθηκε στη μισή τιμή με 5 ευρώ την πεντάδα, μεγάλο έπαθλο 150.000 ευρώ στον τυχερό λαχνό και 10 ευρώ στο νικητήριο λήγοντα.

Τυχερός λαχνός της 1ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου αναδείχθηκε ο 39630, σειρά η 5η, που κερδίζει 150.000 ευρώ η πεντάδα. Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν 5.000 ευρώ η πεντάδα.

Επιπλέον, 119 λαχνοί κερδίζουν ως εξής: οι πρώτοι 10 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ και οι υπόλοιποι 109 από 100 ευρώ. Επίσης, από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί λήγουν σε 0.

