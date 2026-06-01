Κλειστές παραμένουν οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, όπως συμβαίνει παραδοσιακά τη συγκεκριμένη ημέρα.

Με διαφοροποιήσεις στη λειτουργία του λιανεμπορίου κυλά η σημερινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος, καθώς ορισμένα καταστήματα της αλυσίδας Σκλαβενίτης παραμένουν κλειστά λόγω τοπικών αργιών και ειδικών αποφάσεων που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετούς νομούς και δήμους εφαρμόζονται τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται παραδοσιακές αργίες που επηρεάζουν τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η αλυσίδα Σκλαβενίτης ανακοίνωσε ότι συνολικά 27 καταστήματά της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, ακολουθώντας το καθεστώς αργίας που ισχύει κατά τόπους. Η απόφαση αφορά καταστήματα σε περιοχές όπου η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αντιμετωπίζεται διαχρονικά ως τοπική αργία, είτε μέσω αποφάσεων των εμπορικών συλλόγων είτε μέσω ειδικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται κάθε χρόνο.

Για παράδειγμα, κλειστά είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε 27 περιοχές:

1)Αλεξάνδρεια,

2)Αλεξανδρούπολη,

3)Άρτα,

4)Ασπροβάλτα,

5)Βέροια,

6)Γιαννιτσά,

7)Διδυμότειχο,

8)Δράμα,

9)Έδεσσα,

10)Θεσσαλονίκη,

11)Καβάλα,

12)Κατερίνη,

13)Καρλόβασι Σάμου,

14)Κιλκίς,

15)Κοζάνη,

16)Κομοτηνή,

17)Κυπαρισσία,

18)Λευκάδα,

19)Νάουσα Ημαθίας,

20)Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής,

21)Νιγρίτα Σερρών,

22)Ξάνθη,

23)Ορεστιάδα,

24)Πτολεμαΐδα,

25)Σέρρες,

26)Φλώρινα,

27)Χρυσούπολη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό.

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα βρίσκονται στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα, μεγάλη ποικιλία επιλογών και τιμές που συνεχίζουν να στηρίζουν κάθε οικογένεια.

Ασύγκριτη ποιότητα

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων

Πραγματικά χαμηλές τιμές

Όλα τα απαραίτητα για το καθημερινό τραπέζι, αλλά και για κάθε ανάγκη του σπιτιού, θα βρίσκονται στους πάγκους των λαϊκών αγορών, με τη φρεσκάδα, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που οι καταναλωτές εμπιστεύονται διαχρονικά.

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου οι λαϊκές αγορές θα είναι ανοιχτές και σας περιμένουν κανονικά για τις αγορές της εβδομάδας».