Η κατάσταση στη νότια Ουκρανία παραμένει τεταμένη, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τις τοπικές κοινωνίες να βρίσκονται αντιμέτωπες με διαρκή αβεβαιότητα και νέες απώλειες.

Νέα τραγική κλιμάκωση σημειώθηκε στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, καθώς ένα παιδί έχασε τη ζωή του και ακόμη 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικού drone σε κατεχόμενη περιοχή της περιφέρειας Χερσώνας , σύμφωνα με τις τοπικές φιλορωσικές αρχές.

Όπως αναφέρεται, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικία, προκαλώντας τον θάνατο ενός αγοριού που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε γεννηθεί το 2020. Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 11 άτομα, ορισμένα εκ των οποίων σοβαρά, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές σε κτίρια της περιοχής.

Παράλληλα, σε διαφορετικό μέτωπο του πολέμου, καταγράφηκαν και ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου μια γυναίκα σκοτώθηκε και πέντε ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Οι επιθέσεις εκατέρωθεν συνεχίζουν να προκαλούν απώλειες αμάχων, σε μια σύγκρουση που διαρκεί ήδη χρόνια και παραμένει ιδιαίτερα αιματηρή.

Οι τοπικές αρχές στις κατεχόμενες περιοχές της Χερσώνας αποδίδουν την ευθύνη της επίθεσης στην ουκρανική πλευρά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα. Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.