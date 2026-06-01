Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση γυναικοκτονίας που αποκαλύφθηκε στην Καλαμάτα, όπου ένας 41χρονος άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, τα ξημερώματα της Δευτέρας, παρουσία μάλιστα των ανήλικων παιδιών της οικογένειας που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έντονη διαφωνία μέσα στο διαμέρισμα, ενώ γείτονες είχαν ήδη ακούσει φωνές και κάλεσαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 41χρονο μέσα στο σπίτι, ενώ η 39χρονη βρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του επιτόπου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dixk0r0a5h7l?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.»

{https://www.youtube.com/watch?v=YLsCep80BMI}

{https://www.youtube.com/watch?v=APUSmjuITVM}