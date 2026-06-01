Αν και πρόκειται για ένα χωριό της Κέρκυρα, θυμίζει εξωτικό προορισμό που έχει καταφέρει να κρατήσει μέχρι και σήμερα τον αυθεντικό του χαρακτήρα.

Συχνά, όταν ακούει κανείς τον ορισμό «Μικρή Βενετία» το μυαλό ταξιδεύει αυτόματα σε εξωτικά μέρη ή προορισμούς της Ελλάδας, όπως η Μύκονος. Και όμως, υπάρχει ένα χωριό στην χώρα που θα μπορούσε εύκολα να δικαιολογήσει αυτό τον τίτλο και παραμένει άγνωστο για πολλούς ταξιδιώτες.

Πρόκειται για έναν προορισμό με μοναδική αρχιτεκτονική σε ένα νησί που είναι ευρέως γνωστό για την ιστορία του και την ομορφιά του.

Ο λόγος λοιπόν για την Κέρκυρα, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ιονίου, κοντά στα ακτές της Ηπείρου και απέναντι από την Αλβανία. Η πρωτεύουσα του νησιού, θεωρείται μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, ενώ η Παλιά Πόλη έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO χάρη στη μοναδική ιστορική και αρχιτεκτονική της.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς, ένα από τα χωριά της παραμένει σχεδόν άγνωστο σε πολλούς, με αποτέλεσμα να διατηρεί σχεδόν άφθαρτη την ταυτότητά του.

Λευκίμμη – Το χωριό της Κέρκυρας με τη σπουδαία αρχιτεκτονική

Το χωριό Λευκίμμη λοιπόν, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Κέρκυρας, ωστόσο παραμένει έξω από τον έντονο και μαζικό τουρισμό.

Οι κάτοικοι του χωριού έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ανεπηρέαστη από το χρόνο την αρχιτεκτονική του, έξω από τους εμπορικούς κλοιούς.

Πρόκειται για έναν τόπο που διατηρεί μέχρι και σήμερα τα ήθη και τα έθιμά του, ενώ ακόμη και οι μετακινήσεις στο χωριό γίνονται πολλές φορές με γαϊδουράκια.

Την ονομασία «Μικρή Ελβετία», την δικαιολογεί το μικρό κανάλι που διαπερνά το κέντρο του χωριού, με τις βάρκες των ψαράδων να παραμένουν στο σημείο, προσφέροντας μία μοναδική και άκρως γοητευτική εικόνα στο χωριό.

Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ο ομώνυμος φάρος, καθώς και το χωριό Ποτάμι, που διαπερνάται από ποτάμι και είναι ευρέως γνωστό για την γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές.

Το χωριό συνεχίζει να ζει με πολύ ήρεμους ρυθμούς ζωής, κρατώντας έξω από αυτό την τουριστική, μαζική ανάπτυξη και τα τουριστικά μαγαζιά.

Οι κάτοικοι προμηθεύονται τα απαραίτητα από τα μικρά καταστήματα, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακό φαγητό σε μία από τις γραφικές ταβέρνες του χωριού.

Έτσι, μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα της Κέρκυρας, η Λευκίμμη εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιαίτερη ταυτότητά της, και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για να την ανακαλύψει κανείς.