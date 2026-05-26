Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) στην περιοχή Νησάκι στην Κέρκυρα, όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα.
Από τη σύγκρουση δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να αποκατασταθεί η ομαλή ροή.
Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.
