Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) στην περιοχή Νησάκι στην Κέρκυρα, όταν τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα.

Από τη σύγκρουση δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να αποκατασταθεί η ομαλή ροή.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από kerkyrasimera.gr