Η Φίνος Φιλμ δημιούργησε ένα «κολάζ» με μερικές από τις πιο διαχρονικές ταινίες του ασπρόμαυρου – και όχι μόνο – κινηματογράφου.

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι να ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες για το 2026 με τις ενδοσχολικές εξετάσεις να έχουν ανοίξει ήδη την αυλαία στα Λύκεια, και η Φίνος Φιλμ αφιερώνει ένα βίντεο σε όλα τα παιδιά.

Ειδικότερα, η εταιρεία παραγωγής θέλησε να ευχηθεί με τον δικό της τρόπο «καλή επιτυχία» σε όλα τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το μέλλον τους δεν κρίνεται απαραίτητα από αυτές.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, έχουν συμπεριληφθεί ορισμένες από τις πιο διαχρονικές ατάκες και σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου, με πρωταγωνιστές όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Βουτσάς, ο Στάθης Ψάλτης και η Ρένα Βλαχοπούλου.

{https://www.instagram.com/p/DYyoLe2iM79/?hl=el}

Παράλληλα, μέσω της συνοδευτικής λεζάντας η Φίνος Φιλμ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους υποψήφιους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ένα reel αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.

Και να θυμάστε: η αξία σας δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς και αποτελέσματα. Η ζωή είναι γεμάτη δρόμους, ευκαιρίες, όνειρα και καινούργιες αρχές.

Πιστέψτε στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά, βεβαίως βεβαίως!».