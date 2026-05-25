Όλα συγκεντρωμένα τα θέματα που τέθηκαν τους πρώτους τέσσερις εισαγωγικούς διαγωνισμούς σε όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες για τις θέσεις δικαστικών υπαλλήλων της ΕΣΔι, προκειμένου να διευκολυνθεί η μελέτη σας και να διαπιστώσετε τι ρωτάνε.

Στον 5ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔι για την επιλογή εκπαιδευομένων δικαστικών υπαλλήλων δεν είχε ως εξεταστέα ύλη τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καθ’ ότι ήταν έκτακτος διαγωνισμός και αφορούσε μόνο θέσεις για Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια σε Αθήνα, Πειραιά και ορισμένα νησιά. Ωστόσο, ο 6ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί εντός αυτής της εβδομάδας θα έχει θέσεις στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και επομένως θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και στον κώδικα αυτό. Σήμερα σας συγκέντρωσα όλα τα θέματα που έχουν τεθεί από τον 1ο έως τον 4ο Διαγωνισμό της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να διευκολυνθεί η μελέτη σας και σε αυτό το νομοθετικό κείμενο. Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές καθώς η Σχολή δεν δίνει τις επίσημες απαντήσεις μαζί με τα θέματα.

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 56 παρ. 3 ΚΔΔ) «Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδοσης, καθώς και από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 58 παρ. 1 ΚΔΔ) «Ο ιδιώτης, που δεν έχει ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιος του την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα του δικαστηρίου, οφείλει να διορίζει, ως αντίκλητο, πρόσωπο που έχει την κατοικία ή το χώρο της εργασίας του στην έδρα αυτήν. Δικαίωμα να διορίσει αντίκλητο έχει ο διάδικος σε κάθε άλλη περίπτωση»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 46 ΚΔΔ) «Δικόγραφο, που δεν περιέχει τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 5 του προηγούμενου άρθρου στοιχεία, είναι άκυρο, εκτός αν αυτά προκύπτουν από την εκτίμηση του όλου περιεχομένου του. Εάν ελλείπει η έκθεση της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 45, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον διάδικο, ο οποίος δεν τήρησε την ως άνω υποχρέωση και ηττήθηκε, αυξημένα στο τριπλάσιο δικαστικά έξοδα που υπολογίζονται με βάση την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου και την παράσταση του στη συζήτηση, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 275. Αν ο διάδικος νικήσει, μπορεί να μην επιδικάσει δικαστική δαπάνη υπέρ αυτού»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 81 παρ. 1 ΚΔΔ) «Ένδικα μέσα, τα οποία ασκούνται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι η ανακοπή ερημοδικίας, η έφεση, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή και η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 83 παρ. 1 ΚΔΔ) «Σε ένδικα μέσα υπόκεινται μόνο οι οριστικές αποφάσεις. Με την προσβολή τους θεωρείται ότι συμπροσβάλλονται και όλες οι μη οριστικές. Κατ΄ εξαίρεση, σε ανακοπή ερημοδικίας και σε αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας υπόκεινται και οι μη οριστικές αποφάσεις»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 73 παρ. 2 ΚΔΔ) «Αίτημα της αγωγής μπορεί να είναι: α. η καταψήφιση της αξιούμενης παροχής, ή β. η αναγνώριση της αντίστοιχης αξίωσης»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 63 παρ. 7 ΚΔΔ) «Με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι μεταγενέστερες και συναφείς προς την προσβαλλόμενη, πράξεις ή παραλείψεις, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί, αντιστοίχως, ως την πρώτη συζήτηση. Στην περίπτωση αυτήν, η αναβολή της συζήτησης για την υποβολή πρόσθετων λόγων, εφόσον ζητηθεί, είναι υποχρεωτική. Οι παραλείψεις ή οι πράξεις αυτές μπορούν πάντως να προσβληθούν και αυτοτελώς»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 63 παρ. 5 ΚΔΔ) «Η προσφυγή αρνείται παραδεκτώς και πριν από τη συντέλεση της παράλειψης ή της τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον όμως η συντέλεση αυτή έχει επέλθει κατά την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 75 παρ. 1 ΚΔΔ) «Η εκκρεμοδικία αρχίζει με την κατάθεση της αγωγής και λήγει με τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης ή την κατάργηση της δίκης»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 28 παρ. 4 ΚΔΔ) «Τα στοιχεία της νομιμοποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να είναι και μεταγενέστερα από την ημερομηνία της συζήτησης»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 31 ΚΔΔ) «Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο γενικό πληρεξούσιο, η δικαστική πληρεξουσιότητα λήγει με την πάροδο πενταετίας από τη χρονολογία κατάρτισης του σχετικού εγγράφου»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 28 παρ. 7 ΚΔΔ) «Τα πληρεξούσια και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα που υποβάλλονται στο δικαστήριο πριν, κατά ή μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, καταχωρίζονται υποχρεωτικά με αριθμό πρωτοκόλλου στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) κατά τη σειρά καταθέσεως ή περιελεύσεως στο δικαστήριο»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 135 παρ. 2β) ΚΔΔ) «Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς: […] ή β. αν το ζητήσει κάποιος από τους διαδίκους που, αν και παρίσταται, δεν έχει κλητευτεί νόμιμα»

Ενδεικτική απάντηση: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.2717/1999 (ΚΔΔ) «αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνέταιρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο». Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, η επίδοση έγινε στο γραφείο του δικηγόρου Α, δηλαδή στον χώρο της εργασίας του, ωστόσο, η επίδοση δεν έγινε στον ίδιο τον δικηγόρο Α, ούτε σε συνεργάτη, συνέταιρο ή υπάλληλο του γραφείου του (όπως απαιτεί το άρθρο 52). Αντίθετα, έγινε στην ενήλικη θυγατέρα του, η οποία είναι μεν σύνοικος, αλλά αυτό σχετίζεται με την κατοικία, όχι με τον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου δεν προβλέπεται επίδοση σε σύνοικο στον χώρο της εργασίας. Συνεπώς, η επίδοση στο γραφείο του δικηγόρου σε σύνοικο (θυγατέρα) είναι μη νόμιμη. Αν η επίδοση είχε γίνει στην κατοικία του, τότε ίσως να μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη με βάση το άρθρο 51, εφόσον η θυγατέρα είναι σύνοικος με συνείδηση των πράξεών της.

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 55 παρ. 1 ν.2717/1999) «1. Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση: α) αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου, δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους, ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση […]»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτική απάντηση: (άρθρο 23 ν.2717/1999) «Ικανότητα να είναι διάδικοι έχουν, εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προσώπων και οι ομάδες περιουσίας»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 132 παρ. 1 ν.2717/1999) «1. Η γραμματεία καταρτίζει για κάθε δικάσιμο έκθεμα, στο οποίο αναγράφονται με τη σειρά του πινακίου οι προς συζήτηση υποθέσεις. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου από την προηγούμενη της συνεδρίασης»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 28 παρ. 5 ν.2717/1999) «5. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος του διαδίκου τελικώς δεν νομιμοποιηθεί, οι διαδικαστικές πράξεις που διενεργήθηκαν από αυτόν είναι αυτοδικαίως άκυρες και το σχετικό βοήθημα ή μέσο απορρίπτεται»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 30 παρ. 6 ν.2717/1999) «6. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα: α. για το δικαστικό συμβιβασμό […]»

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 139Α παρ. 1 ν.2717/1999) «1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο Πρόεδρος του πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο Δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου καλεί, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο, στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική πληρεξουσιότητα, σε κάθε περίπτωση, είτε αυτοί έχουν παρασταθεί αυτοπροσώπως ή με δήλωση είτε δεν έχουν παρασταθεί, ή τον διάδικο, στην περίπτωση που ο τελευταίος παρίσταται αυτοπροσώπως, να τις συμπληρώσουν ή να τις καλύψουν, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. Τα στοιχεία που προσκομίζονται για την κάλυψη των τυπικών παραλείψεων επιτρέπεται να είναι και μεταγενέστερα της συζήτησης»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 63 παρ. 1 ν.2717/1999) «1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή»