Νέο συμβόλαιο με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., μέλος του Ομίλου Allwyn Hellas, υπέγραψε η Bally’s Intralot, αναλαμβάνοντας την τεχνολογική αναβάθμιση του συστήματος λοταρίας που υποστηρίζει τη λειτουργία των κρατικών λαχείων και των στιγμιαίων παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της ανανέωσης της παραχώρησης προς την Ελληνικά Λαχεία, η οποία, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, εξασφάλισε το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας και διαχείρισης των κρατικών λαχείων της χώρας για ακόμη 12 έτη, με έναρξη από τις 2 Μαΐου 2026. Η εταιρεία διατηρούσε και την προηγούμενη άδεια διαχείρισης για αντίστοιχη περίοδο.

Στο πλαίσιο της νέας σύμβασης, η Bally’s Intralot θα προχωρήσει στην απρόσκοπτη μετάβαση του υφιστάμενου συστήματος λοταρίας της Ελληνικά Λαχεία, το οποίο ήδη λειτουργεί με τεχνολογία της εταιρείας, στη νεότερη τεχνολογική της πλατφόρμα. Η υλοποίηση θα βασιστεί στο οικοσύστημα LotosX Omni και θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης λαχείων και στιγμιαίων παιχνιδιών.

Παράλληλα, η εταιρεία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διάθεση των προϊόντων μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής, ενσωματώνοντας και δυνατότητες ψηφιακής διασύνδεσης.

Η σύμβαση προβλέπει αρχική διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα ετήσιας επέκτασης έως τρία χρόνια ή συνέχισης για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Jan Karas, δήλωσε ότι η νέα συνεργασία με τη Bally’s Intralot σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ελληνικά Λαχεία σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με βασικούς άξονες τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, την ανανέωση των προϊόντων και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών. Όπως σημείωσε, οι νέες τεχνολογικές λύσεις αναμένεται να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot, Robeson Reeves, χαρακτήρισε την Allwyn Hellas και την Ελληνικά Λαχεία διαχρονικούς και στρατηγικούς συνεργάτες, υπογραμμίζοντας ότι η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Όπως ανέφερε, στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και επεκτάσιμου οικοσυστήματος τυχερών παιχνιδιών που θα στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία.