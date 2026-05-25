Την αναίρεση του βουλεύματος που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο ζητά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Την έντονη διαφωνία του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη προκάλεσε η απόφαση για την υφ΄όρον απόλυση από τις φυλακές του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17Ν σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο κ. Λογοθέτης αφού μελέτησε το σκεπτικό του βουλεύματος μετά την παραγγελία του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλ. Γιωτόπουλος καθώς δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται επίσης οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που να δικαιολογούν την αποφυλάκισή του.

Έτσι, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όπως έχει δυνατότητα από το νόμο θα ορίσει άμεσα τη σύγκληση του δικαστικού συμβουλίου προκειμενου να αποφανθεί αν θα κάνει δεκτή την αναίρεση που ζητά ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, κάτι που θα κρίνει αν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.