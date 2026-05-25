Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, διοργανώνει μεθαύριο, Τετάρτη (27/5) στις 19:00, εκδήλωση - συζήτηση για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με θέμα: «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή: ΟXI στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών», (ξενοδοχείο Divani Caravel - αίθουσα Olympia).
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
Στη συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο Γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης Κώστας Τριαντάφυλλος, θα μιλήσουν:
- Ο Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» στην ΚΕΔΕ.
- Ο Γιάννης Σγουρός, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, επικεφαλής της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση».
- Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου, επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» στην Π.Ε.Δ.Α.
- Ο Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών, και,
- Ο Κώστας Σκανδαλίδης, συντονιστής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.