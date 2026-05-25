Υπάρχει λόγος που οι σκύλοι θεωρούνται «ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου»: προσφέρουν άνευ όρων αγάπη και συντροφικότητα. Σύμφωνα με ψυχολόγο, τα οφέλη που προσφέρει στον άνθρωπο η συμβίωση με σκύλο είναι σημαντικά, κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όσοι σκέφτονται να αποκτήσουν κατοικίδιο.

«Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα κατοικίδια επηρεάζουν την ψυχική υγεία είναι σημαντική, επειδή βοηθά τους ανθρώπους να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές», αναφέρει η ψυχολόγος Δρ Μισέλ Γκόλντμαν, σύμβουλος επικοινωνίας του Hope for Depression Research Foundation.

Η Δρ Γκόλντμαν εξηγεί επίσης ότι αυτή η γνώση μπορεί να βοηθήσει κάποιον να επιλέξει το κατάλληλο κατοικίδιο και τον τύπο σχέσης που του ταιριάζει περισσότερο. Για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι ίσως ωφελούνται περισσότερο ψυχολογικά από την προσωρινή φιλοξενία ζώων αντί της μόνιμης υιοθεσίας ενός σκύλου, ειδικά αν χρειάζονται μεγαλύτερη ελευθερία για ταξίδια ή αυθόρμητες κοινωνικές δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά, η επίδραση ενός σκύλου στην ψυχική υγεία είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι ανάγκες ενός κατοικιδίου για τροφή, εκπαίδευση, ασφάλεια και σταθερή φροντίδα απαιτούν χρόνο και χρήματα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, με τις περισσότερες ράτσες να ζουν πάνω από δέκα χρόνια.

Ωστόσο, όταν υπάρχουν ο απαραίτητος χρόνος, η οικονομική δυνατότητα και η επιθυμία για έναν τετράποδο φίλο, σύμφωνα με τη Δρ Γκόλντμαν, μπορούν να προκύψουν σημαντικά ψυχολογικά οφέλη από τη συμβίωση με έναν σκύλο.

7 ψυχολογικά οφέλη

1. Οι σκύλοι μπορεί να μειώνουν το στρες και το άγχος

Η Δρ Γκόλντμαν αναφέρει ότι η επαφή και η αλληλεπίδραση με σκύλους συνδέεται συχνά με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κορτιζόλης.

«Η κορτιζόλη είναι γνωστή κυρίως ως η ορμόνη του στρες», εξηγεί. «Το παιχνίδι και το χάιδεμα ενός σκύλου συνδέονται επίσης με την οξυτοκίνη, που σχετίζεται με τη σύνδεση και τον δεσμό. Οι ιδιοκτήτες σκύλων συχνά νιώθουν λιγότερο στρεσαρισμένοι και αγχωμένοι».

2. Προκαλούν θετικά συναισθήματα

Η Δρ Γκόλντμαν αναφέρει ότι οι σκύλοι μπορούν να προκαλέσουν θετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα. Η ενθουσιώδης αντίδρασή τους όταν επιστρέφει ο φροντιστής τους στο σπίτι, δημιουργούν αίσθημα χαράς.

«Πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων αναφέρουν ότι απολαμβάνουν περισσότερο την καθημερινότητά τους, χαμογελούν και γελούν συχνότερα, επειδή ο σκύλος τους κάνει κάτι διασκεδαστικό ή επειδή αισθάνονται αγάπη και τρυφερότητα για εκείνον», τονίζει.

3. Προσφέρουν σταθερότητα σε δύσκολες περιόδους

Η ζωή έχει απρόβλεπτες δυσκολίες, όπως απώλεια εργασίας, θάνατο αγαπημένων προσώπων ή χωρισμούς. Ένας σκύλος μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερή και καθησυχαστική παρουσία.

«Οι σκύλοι μπορούν να αποτελέσουν μια σταθερά σε περιόδους μετάβασης ή έντονων συναισθημάτων», σημειώνει. «Ακόμη κι αν δεν έχουν εκπαιδευτεί ως ζώα υποστήριξης, συχνά προσφέρουν φυσικά παρηγοριά. Η ύπαρξη μιας σταθερής παρουσίας όταν συμβαίνουν αλλαγές στη ζωή κάποιου βοηθά να νιώθει πιο ισορροπημένος».

4. Προσφέρουν δομή και καθημερινή ρουτίνα

«Οι σκύλοι αγαπούν το πρόγραμμα», αναφέρει η Δρ Γκόλντμαν.

Οι ρουτίνες βοηθούν και την ψυχική υγεία των σκύλων.

«Αν ο άνθρωπός τους ξεφύγει από το πρόγραμμα, ο σκύλος συνήθως θα του "υπενθυμίσει" να επιστρέψει σε αυτό», εξηγεί.

Οι ρουτίνες δημιουργούν ένα σταθερό πλαίσιο για φαγητό, ύπνο και καθημερινές συνήθειες.

«Οι ρουτίνες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τους σκύλους βοηθούν το σώμα να λειτουργεί σε πρόγραμμα - πότε να φάει ή να κοιμηθεί», προσθέτει. «Επειδή οι σκύλοι χρειάζονται σταθερότητα, οι άνθρωποι που ζουν μαζί τους ακολουθούν πιο εύκολα ένα πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ψυχική υγεία, ρυθμίζοντας τον ύπνο, την όρεξη και δημιουργώντας αίσθηση υπευθυνότητας μέσα στην ημέρα».

5. Ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα

Η σύνδεση σώματος και ψυχής είναι σημαντική και η κίνηση προσφέρει ψυχολογικά οφέλη. Οι σκύλοι χρειάζονται βόλτες και άσκηση, πράγμα που ενθαρρύνει και τους ιδιοκτήτες να κινούνται περισσότερο.

«Η φυσική δραστηριότητα, ακόμη και ένας καθημερινός περίπατος, μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στην ψυχική υγεία», αναφέρει η Δρ Γκόλντμαν . «Βοηθά στη διαχείριση βάρους, βελτιώνει τον ύπνο, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει σε πιο δυνατό σώμα και υγιή οστά. Όλα αυτά σχετίζονται με τη συνολική ευεξία και επηρεάζουν θετικά την ψυχική υγεία».

6. Βοηθούν στη συναισθηματική ρύθμιση

Η Δρ Γκόλντμαν εξηγεί ότι ορισμένοι άνθρωποι βιώνουν έντονα συναισθήματα.

«Η παρουσία ενός σκύλου σε τέτοιες στιγμές μπορεί να λειτουργήσει πολύ σταθεροποιητικά και καθησυχαστικά», αναφέρει. «Οι σκύλοι μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά και συντροφιά σε περιόδους πανικού, πένθους, στρες ή κατάθλιψης».

Επιπλέον, άτομα που έχουν τάση αποσύνδεσης από την πραγματικότητα μπορούν να ωφεληθούν από την παρουσία ενός σκύλου, ο οποίος τα βοηθά να παραμένουν «προσγειωμένα», για παράδειγμα γαβγίζοντας ή ζητώντας χάδια.

7. Ενισχύουν την κοινωνική σύνδεση

Η κοινωνική σύνδεση δεν αφορά μόνο τον δεσμό με τον σκύλο, αλλά και τις επαφές με άλλους ανθρώπους.

«Οι σκύλοι είναι ιδιαίτερα κοινωνικά πλάσματα», λέει η Δρ Γκόλντμαν. «Θέλουν να χαιρετούν άλλους ανθρώπους και σκύλους, ενώ οι βόλτες αυξάνουν την πιθανότητα κοινωνικής επαφής».

Αυτή η καθημερινή αλληλεπίδραση μπορεί να ενισχύσει την κοινωνικότητα, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην ψυχική υγεία.

Με πληροφορίες από Parade.com