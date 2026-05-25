Το αυτόνομο λεωφορείο κυκλοφορούσε από το τέλος του Μαρτίου στο κέντρο της πόλης του Γκέτεμποργκ, αλλά σήμερα ήταν η πρώτη του δοκιμή με επιβάτες.

Αυτόνομο λεωφορείο συγκρούσθηκε με τραμ κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του με επιβάτες στο κέντρο του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ανακοίνωσε η Västtrafik, η εταιρεία δημοσίων μεταφορών της περιοχής.

Το λεωφορείο αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και θα επιθεωρηθεί, διευκρίνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Το αυτόνομο λεωφορείο, που κυκλοφορούσε με επιβάτες στη Γκέτεμποργκ, φρέναρε και ένα τραμ έπεσε στο πίσω του μέρος. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες», πρόσθεσε.

Ο οδηγός επέβαινε επίσης στο λεωφορείο για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.

Η Υπηρεσία Μεταφορών Transportstyrelsen έχει δώσει το πράσινο φως για την κυκλοφορία με επιβάτες του λεωφορείου δοκιμαστικά μέχρι τις 31 Ιουλίου 2027.

Προς το παρόν, τα αυτόνομα λεωφορεία στην Ευρώπη έχουν τοπικές άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από πόλεις και για συγκεκριμένες διαδρομές, συχνά σε ιδιωτικούς δρόμους.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει εκδώσει άδειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εμπορική εκμετάλλευση, είτε πρόκειται για υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς είτε για ρομποταξί.

Mε πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ