Συγκινεί ο 22χρονος παίκτης του Survivor με την ανάρτηση που έκανε λίγη ώρα πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου, ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο.

Ο 22χρονος παίκτης έχει μεταφερθεί σε κλινική στο Μαϊάμι προκειμένου να αποκατασταθεί υγεία του και να υποβληθεί σε όλα τα απαραίτητα χειρουργεία. Ο τραυματισμός του, προήλθε όταν έκανε ψαροντούφεκο σον Άγιο Δομίνικο και τον παρέσυρε ταχύπλοο σκάφος, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό κάτω άκρο και να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί.

Το ριάλιτι επιβίωσης, έριξε αυλαία και ο Σταύρος Φλώρος αναδείχθηκε νικητής ύστερα από κοινή απόφαση του Γιώργου Λιανού, των συμπαικτών του και της παραγωγής.

Ο Σταύρος Φλώρος, θέλησε μέσω της νέας του ανάρτηση στα προσωπικά του social media να ενημερώσει τους ακόλουθούς του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ζητώντας παράλληλα τη στήριξή τους.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, αναφέρει: «Γεια σας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω μία ακόμη πολύ σημαντική μάχη. Ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν: «Ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα», πραγματικά, προσπαθώ να τα διαβάζω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Αυτό! Θέλω να κάνετε το σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν».

Μάλιστα, στη λεζάντα της δημοσίευσή τους, ο Σταύρος Φλώρος, πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».