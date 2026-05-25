Οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας.

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν το απόγευμα του Σαββάτου (23/05) στελέχη της ΔΑΟΕ στη Θράκη με την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρααγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη υπόπτων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε στο πορτ-μπαγκάζ ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια.

Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης (όπλα «φαντάσματα»).

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 πιστόλια,

25 γεμιστήρες,

5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες sim.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.