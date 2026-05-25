Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από τις περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης - ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, μέσω ψευδών ή εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.