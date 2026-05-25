Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης παρέμεινε ο κλάδος του Factoring στην Ελλάδα και το 2025, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα και πιο καθοριστικό του ρόλο στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, ο συνολικός διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 29,4 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 27,1 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,5%.

Η ανοδική αυτή πορεία συνοδεύτηκε και από περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής του κλάδου στην οικονομία, καθώς η διείσδυση των εργασιών Factoring στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στο 14,3% το 2025, από 13,4% το προηγούμενο έτος. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος δείκτης διατηρήθηκε και φέτος σε επίπεδα υψηλότερα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 11,4%.

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς εργασίες. Οι εργασίες εγχώριου Factoring διαμορφώθηκαν στα 25,6 δισ. ευρώ, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της αγοράς με συμμετοχή 87% στο σύνολο των εργασιών. Παράλληλα, οι διεθνείς εργασίες Factoring ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 13% της αγοράς και ενισχύοντας τη στήριξη προς την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθεί να έχει η εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς από το σύνολο των διεθνών εργασιών, τα 3,7 δισ. ευρώ αφορούν εξαγωγές, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Factoring ως εργαλείου διευκόλυνσης του εξαγωγικού εμπορίου.

Σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, οι εργασίες με δικαίωμα αναγωγής (recourse) διαμορφώθηκαν στα 17,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εργασίες χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse) ανήλθαν σε 11,6 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 39% της συνολικής αγοράς. Παράλληλα, οι εξειδικευμένες λύσεις, όπως το reverse factoring, συνέχισαν την αναπτυξιακή τους πορεία, φτάνοντας τα 811 εκατ. ευρώ και ενισχύοντας τη στήριξη των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ο κλάδος εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές και αποτελεσματικότερη διαχείριση απαιτήσεων.

Θετικές παραμένουν και οι προοπτικές για το 2026, με την αγορά να αναμένεται να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, στηριζόμενη στην αυξημένη ανάγκη των επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, στην περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου και στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

«Η Ελληνική Ένωση Factoring θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του θεσμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, σχολιάζοντας τις επιδόσεις του κλάδου για το 2025.

Όπως επισήμανε, «οι επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς επιβεβαιώνουν ότι το Factoring εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα χρηματοδότησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών που προσεγγίζει πλέον τα 30 δισ. ευρώ και η αυξημένη συμμετοχή στο ΑΕΠ αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο του στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».