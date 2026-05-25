Ο Δήμος Πολυγύρου στέκεται στο πλευρό των προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων της Χαλκιδικής και εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν θα τους αποσπάσει την προσοχή την ώρα της εξέτασης.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026 και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων που θα εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο Δήμος Πολυγύρου ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο της παιδικής χαράς δίπλα στο Γυμνασίο που έχει οριστεί ως εξεταστικό κέντρο για όσους υποψηφίους δίνουν προφορικά.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ενημέρωση ο Δήμος αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας παιδικής χαράς που βρίσκεται κοντά στη σχολική μονάδα, μέχρι την ολοκλήρωση των Πανελληνίων για τη διασφάλιση ήσυχου περιβάλλοντος για τους υποψηφίους. Στόχος της απόφασης είναι η απρόσκοπτη συγκέντρωση των προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των Γενικών Λυκείων Χαλκιδικής καθώς και η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης σε συνθήκες ηρεμίας και τάξης. Η παιδική χαρά θα παραμείνει κλειστή μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οπότε και θα επανέλθει κανονικά σε λειτουργία.

Η ανάρτηση του Δήμου Πολυγύρου

Κλειστή η παιδική χαρά δίπλα στο Γυμνάσιο κατά τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σας ενημερώνουμε ότι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2026 το διδακτήριο του Γυμνασίου Πολυγύρου έχει οριστεί ως Ειδικό Εξεταστικό και Βαθμολογικό Κέντρο για την εξέταση-βαθμολόγηση των προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των Γενικών Λυκείων Χαλκιδικής.

Επειδή οι υποψήφιοι αυτοί συχνά συνεμφανίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και απορροφούνται από τους θορύβους, για την εξασφάλιση της αδιατάρακτης ροής της διαδικασίας της προετοιμασίας τους αρχικά και στη συνέχεια της προφορικής εξέτασης και βαθμολόγησής τους, η παιδική χαρά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο διδακτήριο του Γυμνασίου, δε θα λειτουργήσει τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ειδικότερα Παρασκευή 29/5/2026, Τετάρτη 3/6/2026, Παρασκευή 5/6/2026 και Δευτέρα 8/6/2026 και τις ώρες 08:00-15:00 που διαρκεί η διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εξετάσεων.

