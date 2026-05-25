Πανελλήνιες 2026: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ - ΕΠΑΛ, ο κίνδυνος μηδενισμού και τα «ψιλά γραμμάτα» της εξέτασης.

Πανελλήνιες 2026 προ των πυλών με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να έχουν μπει στην τελική ευθεία για την εξεταστική διαδικασία με το πρώτο μάθημα να είναι στις 29 και 30 Μαΐου, αντίστοιχα. Φορτσάρουν την μελέτη και τις επαναλήψεις προσπαθώντας να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να υλοποιήσουν το στόχος τους, που δεν είναι άλλος από την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους: α) στυλό, μπλε ή μαύρου χρώματος, ανεξίτηλης μελάνης,β) μολύβι (δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν διευκρινίζεται στις οδηγίες των θεμάτων), γ) γομολάστιχα, δ) γεωμετρικά όργανα, ε) μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Προσοχή: Εάν ο υποψήφιος φτάσει στο εξεταστικό κέντρο των Πανελληνίων με κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να ενημερώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ. και να του το παραδίδει. Τα κινητά τηλέφωνα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο εντός του σχολείου και παραδίδονται στους υποψηφίους όταν αποχωρούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και το ειδικό καρτελάκι που πιστοποιεί την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ( Δελτίο Εξεταζόμενου).

Για οποιαδήποτε απορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στους επιτηρητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει.

Τα «απαγορευμένα» αντικείμενα στις Πανελλήνιες 2026

Ωστόσο, υπάρχει και μια κατηγορία αντικειμένων που οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύονται:

βιβλία,

τετράδια,

σημειώσεις,

διορθωτικό υγρό ή ταινία,

κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστικές μηχανές,

ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές κάθε τμήματος.

Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό στις Πανελλήνιες 2026

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 κινδυνεύουν με μηδενισμό του γραπτού τους υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Αν κάποια αντικανονική συμπεριφορά γίνει αντιληπτή, ο υποψήφιος απομακρύνεται από την αίθουσα και η Λυκειακή επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση ώστε το γραπτό του να λάβει τον κατώτατο βαθμό (μηδέν).

Συγκεκριμένα το γραπτό των Πανελληνίων μηδενίζεται:

αν βρεθεί στην κατοχή του υποψηφίου αντικείμενο ή μέσο από τα παραπάνω ή

αν αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή

αν θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων

Τονίζεται ότι η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο των Πανελληνίων 2025 και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν.

Πανελλήνιες 2026: Τι κάνουν οι υποψήφιοι μόλις παραλάβουν το τετράδιο εξέτασης

Ελέγχουμε τα τετράδια, να περιέχουν 16 φύλλα και οι σελίδες να μην έχουν σημάδια ή σκισίματα-τσαλακώματα.

Συμπληρώνουμε, πάντα με τις οδηγίες των επιτηρητών:

• στο εξώφυλλο του τετραδίου: το εξεταζόμενο μάθημα και την κατεύθυνση, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα των εξετάσεων.

• στο εσώφυλλο του τετραδίου: ΜΟΝΟ στον πρώτο πίνακα τα στοιχεία μας (εις διπλούν, αριστερά και δεξιά), με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές και επικολλούνται τα αριθμητήρια.

Περιμένουν τα θέματα.

Τα θέματα έρχονται γύρω στις 8:30.

Επίδοση θεμάτων περίπου στις 09:00

Πανελλήνιες 2026: Τι επιτρέπεται και τι όχι να ρωτήσετε τους επιτηρητές

Δεν θα δοθεί καμία διευκρίνιση από τους επιτηρητές (δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα). Απλά θα καλέσουν κάποιο μέλος της επιτροπής, το οποίο αν κρίνει βάσιμο το αίτημα του υποψηφίου, θα το μεταφέρει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ώστε αν όντως χρειάζεται, πράγμα σπάνιο, να σταλεί διευκρίνιση σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι μόλις πάρουν τα θέματα για τις Πανελλήνιες 2026

• Γράφουμε όλα τα θέματα με όποια σειρά θέλουμε.

• Καλό είναι να μην αφήνουμε κενά για ερωτήματα που θα απαντήσουμε αργότερα. Γράφουμε τα θέματα με τη σειρά που τα απαντάμε και ευδιάκριτα το νούμερο του θέματος μπροστά.

• Αν ένα θέμα το συνεχίσουμε αργότερα, συνδέουμε το πρώτο κομμάτι με το δεύτερο, αναφέροντας που είναι η συνέχειά του.

• Οι τελευταίες σελίδες του τετραδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Καλό θα είναι στο πρόχειρο να γράφουμε αντίστροφα (από την τελευταία σελίδα προς την πρώτη) με

μολύβι και μόλις ολοκληρωθεί, να γράψουμε σε κάθε σελίδα του τη λέξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ. Το τετράδιο είναι μοναδικό και δεν μπορούμε να ζητήσουμε δεύτερο, ακόμα κι αν γράφοντας,

φτάσουμε στο τέλος του. Γι αυτό γράφουμε με μολύβι στο πρόχειρο, ώστε αν χρειαστούμε τις σελίδες αυτές, να μπορούμε να συνεχίσουμε τις απαντήσεις μας, σβήνοντας το πρόχειρο (αν

και είναι σχεδόν απίθανο να χρειαστούμε όλα τα φύλλα του τετραδίου).

• Αν ξεχάσουμε κάτι μπορούμε να βάλουμε παραπομπή.

• Δεν γράφουμε πουθενά μέσα στις απαντήσεις το όνομά μας ή άλλα στοιχεία που προδίδουν την ταυτότητά μας (π.χ. την πόλη μας ή το Λύκειό μας).

• Δεν κάνουμε αναγνωρίσιμα σημάδια (λουλουδάκια κ.τ.λ.)

• Αν τελειώσει το στυλό, συνεχίζουμε με στυλό ίδιου χρώματος.

• Απαντάμε σε ΟΛΑ τα σωστά-λάθος, οριζόντια ή κατακόρυφα με τη σειρά που δόθηκαν.

