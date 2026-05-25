Μία μέρα πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΙΝΑΤ, Θεώνη Κουφονικολάκου, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα FM 94,3 κι αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα, τις αναγκαίες τομές και τους βασικούς προγραμματικούς άξονες του νέου πολιτικού φορέα.

«Η κοινωνία σε αυτήν την κρίσιμη ιστορική συνθήκη, χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης» είπε και συμπλήρωσε πως «το νέο σχήμα κομίζει μία κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας».

Απαντώντας στην ερώτηση για το τι ακριβώς είναι το «υβριδικό κόμμα» το οποίο ακούγεται πως είναι το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Κουφονικολάκου εξήγησε πως αυτό σημαίνει πως λαμβάνονται υπόψη οι νέες μορφές και πολυσχιδείς ανάγκες της κοινωνικής συμμετοχής. «Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν όπως και όσο μπορούν και διαδικτυακά και δια ζώσης και μέσα από ομάδες θεματικές και μέσα από ομάδες που σχετίζονται με τα προβλήματα της περιοχής τους» κατέληξε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά:

Δημοσιογράφος: Μάλιστα λοιπόν είπατε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά Λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει, λίγο πολύ τα έχουμε δει. Η ερώτηση όλων είναι όμως πραγματικά που είναι το καινούργιο; Δηλαδή η αντιπολίτευση κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι δεν μπορεί να δηλώνει ότι εγώ είμαι κάτι καινούργιο, εφόσον είναι πρώην πρωθυπουργός. Εφόσον δημιούργησε, ανέβασε πολύ ένα κόμμα, βοήθησε στο να διαλυθεί ένα κόμμα και τώρα κάνει ένα καινούργιο. Μάλιστα, αυτό το καινούργιο κόμμα υπάρχει, αλλά το καινούργιο που είναι στον κύριο Τσίπρα, που η αντιπολίτευση ψέγει τον πρώην πρωθυπουργό.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Καταλαβαίνετε ότι και η προέλευση της κριτικής σημαίνει κάτι για το περιεχόμενό της. Και εγώ δεν θα περίμενα σε αυτή τη συνθήκη τίποτα λιγότερο από το να ακούσω αυτού του είδους την κριτική. Να πω το εξής λοιπόν. Να πω ότι μιλάμε συνέχεια για το καινούργιο και το καινούργιο και το καινούργιο. Είναι μια περίεργη νοηματοδότηση αυτή του νέου, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στο τι φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας από το παρελθόν. Εγώ ενδιαφέρομαι να το κάνω αυτό. Δηλαδή οπωσδήποτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κομίζει εντιμότητα, αποφασιστικότητα και έχει τη βασική πολιτική και οικονομική κατάκτηση. Το ότι έβγαλε τη χώρα από την περιπέτεια της οικονομικής κρίσης, την έβγαλε από τα μνημόνια, κατάφερε να αναδιοργανώσει τα δημόσια οικονομικά και να κάνει παρεμβάσεις εκεί που κανένας δεν κατάφερε στο παρελθόν να κάνει παρεμβάσεις.

Εγώ θυμίζω δηλαδή ότι το 2015-‘19 ήταν η περίοδος η πρώτη στην οποία παρατηρούμε αισθητή μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον πληθυσμό, τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια από την έναρξη της κρίσης είχαμε μόνο κλιμάκωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το νέο, να πω ότι το ‘15 τι είχαμε; Την κοινωνική έκρηξη απέναντι στη λιτότητα και την ασφυξία των μνημονίων. Σήμερα οι συνθήκες απαιτούν πρώτον, αποφασιστικότητα για βαθιές κοινωνικές, πολιτικές, δημοκρατικές τομές. Ζούμε σε μια κατάσταση βαθιάς διαφθοράς, η οποία ριζώνει, απλώνεται σε κάθε έκφανση της δημόσιας διοίκησης και της καθημερινότητας των πολιτών και από την άλλη χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας. Και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Κομίζει μία κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Προσέξτε, δεν το λέω προσχηματικά, γιατί ακούγεται λίγο ξύλινο καμιά φορά πιστεύουμε ειλικρινά σε αυτό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και πρέπει οι πολίτες να αξιολογούν αυτές τις υπηρεσίες. Είναι κεντρικός πυλώνας της δουλειάς μας αυτό. Και δεύτερον, το νέο που αποκομίζουμε είναι ουσιαστικές προγραμματικές θέσεις, στις οποίες όμως είμαστε και σε θέση να εφαρμόσουμε, παρά τα ιδιωτικά συμφέροντα που θα βρούμε απέναντί μας, παρά τις τυχόν αντιδράσεις, παρά τη δυστοκία, παρά τα προσκόμματα. Αυτό είναι από μόνο του κάτι νέο».

Δημοσιογράφος: Λοιπόν, πάλι η αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Χατζηνικολάου είπε ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα που βγήκα και είχε αντιπολίτευση. Λέει ορίστε, τις έκλεισα Τότε λέει. Θα τις ξανακλείσει τώρα το χάος.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Μάλιστα. Ε, ναι, λοιπόν, εντάξει. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε το εξής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας το μεταφέρω. Είπε Κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, αλλά έτσι πολύ βολικά το αγνοούμε. Κάποιοι, όχι όλοι. Μέχρι το ‘15 είχαμε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, γύρω στα 80 δισεκατομμύρια μέσα στο 2015, με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις και αρκετούς παράγοντες να παίζουν ρόλο. Είχαμε άλλα τριάντα κάτι δις εκροές καταθέσεων. Αυτό υπονόμευσε τη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας σε μία πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, αυτό το περιοριστικό μέτρο, τα λεγόμενα capital controls, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος ήρθε και είπε το 16 στην έκθεσή της ότι ήταν το μόνο μέτρο το οποίο κατάφερε να αποτρέψει την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι τίποτα άλλο και σας παρακαλώ, είμαι σε θέση να γνωρίζω τα αντανακλαστικά της εντιμότητας που έχει και είχε και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Είναι ότι εγώ ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον θα διαλέγω πάντα το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον σε ότι αφορά την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια. Γι’ αυτό κάναμε και όλη αυτή την παρέμβαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον αντί του ιδιωτικού και γι’ αυτό κάναμε [00:02:00] αυτή την παρέμβαση σε ότι αφορά τα δάνεια από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Έτσι στην παρούσα συγκυρία πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον από το ιδιωτικό και γι’ αυτό ποτέ μα ποτέ δεν θα βρείτε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σκάνδαλα αντίστοιχο με του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τροπολογίες που περνάνε νύχτα για την προστασία βουλευτών και την επίσπευση της δικονομικής διαδικασίας, προκειμένου έτσι να μην ριχθεί φως στην υπόθεση και να μην ανακατευθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό σημαίνει διαλέγω το δημόσιο συμφέρον. Είναι εύκολο; Όχι, Είναι δύσκολο. Απαιτεί σύγκρουση, απαιτεί αποφασιστικότητα, απαιτεί τόλμη. Απαιτεί τέλος πάντων ποιότητες και στοιχεία και χαρακτηριστικά που αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά τα έχει αυτή η κυβέρνηση.

Δημοσιογράφος: Ωραία κυρία Κουφονικολακου τα νέα πρόσωπα για να κάνουν πράξη όλα αυτά υπάρχουν, γιατί υπάρχει και η σχετική κατηγορία ότι η σχετική άποψη ότι με παλιά υλικά δεν μπορείς να οικοδομήσεις κάτι καινούργιο. Παλιά υλικά εννοούμε παλιά νέα στελέχη.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Εντάξει, και αυτό νομίζω ότι είναι μια ανεπίτρεπτη υπεραπλούστευση στις συνθήκες που βρισκόμαστε. Υπάρχουν στελέχη τα οποία σέβομαι βαθιά και τα οποία έχουν προσφέρει τη ζωή τους και κομμάτι από την ψυχή τους στην προσπάθειά τους να δουν μια πολιτική αλλαγή ουσιαστική στη χώρα. Αλλά από την άλλη, ναι, υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία είναι έτοιμα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να φέρουν μαζί την επαγγελματική τους εμπειρία, την κοινωνική τους πορεία. Έτσι και εγώ, ένας τέτοιος άνθρωπος σήμερα έρχομαι από διαφορετικό πεδίο.Δεν έχω υπάρξει μέσα σε κόμμα, δεν έχω αυτή την εμπειρία και καλούμαι να δοκιμαστώ και εγώ στη φωτιά αυτής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Υπάρχουν λοιπόν νέα στελέχη, αλλά δεν μπορεί κανένας να προβλέψει ή να αγνοήσει τη συνεισφορά παλαιοτέρων στελεχών, τα οποία και αυτά θα είναι παρόντα και θα προσφέρουν το κατά το δικό τους περιθώριο. Έτσι τη βοήθεια θα βάλουν πλάτη σε αυτή τη διαδικασία.

Δημοσιογράφος: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή αρχή. Αλλά πάλι η αντιπολίτευση λέει τον Τσίπρα τον έχουμε κατ εξακολούθηση, Έχει χάσει από τη Νέα Δημοκρατία και τους παλιούς συντρόφους του και αυτούς τους έχουμε κατ εξακολούθηση. Έχουν χάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, τι θα αλλάξει τώρα; Και για να πούμε και στο τι θα αλλάξει και τι προσδοκά ο κ. Τσίπρας προσδοκά να βγει πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές ή δημιουργεί κάτι το οποίο θα είναι στις επόμενες μεθεπόμενες; Δεν ξέρω.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Λοιπόν, εγώ τώρα θα τον είχαμε τον κύριο Τσίπρα. Τα είχαμε τα στελέχη, τα έχουμε δοκιμάσει πάλι θα πω το εξής γιατί δεν θέλω να αφήσω κάτι να μείνει αναπάντητο. Να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό το νέο σχήμα, μαζί με τα νέα στελέχη, μαζί με τα παλαιότερα, δεν έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη, πώς να το πω της κυβέρνησης; Κάθε άλλο. Θα διεμβολίσει την παντοδυναμία αυτής της κυβέρνησης. Αυτό έρχεται να κάνει. Έρχεται να ανταποκριθεί σε μια βαθιά κοινωνική ανάγκη. Αυτό πάμε να κάνουμε. Η βαθιά κοινωνική ανάγκη εκφράζεται από πολίτες που κάλεσαν εκείνοι πρώτοι τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Αυτό έρχεται και ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα το οποίο διατυπώθηκε από το πεδίο, από την κοινωνία. Γι αυτό θέλει να δουλέψει αυτό που λέμε με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι. Τι θα πει έχασε επανειλημμένα; 32% πήρε μετά την περίοδο διακυβέρνησης και αυτό τείνουμε να παραβλέπουμε και κάπως το ξεχνάμε.

Δημοσιογράφος: Και 17. Όμως ως αντιπολίτευση.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Εντάξει, αυτά τώρα τα στοιχεία της αντιπολίτευσης έχω κάποιες σκέψεις, αλλά δεν είναι ενδεχομένως της παρούσης. Σε ό, τι αφορά τη στόχευση, τώρα, με συγχωρείτε, για να…

Δημοσιογράφος: Ολοκληρώστε.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Υποβάλλετε. Το επόμενο ερώτημα δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η στόχευση της διακυβέρνησης της χώρας. Από την άλλη, έχω ξαναπεί και αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλω να το κρατήσουμε, ότι κι αυτές οι προεκλογικού τύπου μάχες, αυτές οι πολεμικές ιαχές πριν από τις εκλογές, όχι, εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα είμαι πρώτος. Εμένα προσωπικά δε με αφορούν. Δηλαδή θέλω περισσότερο να δώσουμε το στίγμα ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά στους προγραμματικούς άξονες, να τους εξειδικεύσουμε. Θα διαβουλευτούμε για αυτούς. Πάνω δηλαδή στη μείωση του φόρου των μισθωτών, στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους άξονες της υγείας και της παιδείας. Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτούς τους δύο άξονες και βέβαια στην προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άξονες. Αυτούς θα δουλέψουμε εντατικά και αυτό είναι το κυρίως μήνυμα που θέλω να περάσω σε αυτή τη φάση».

Συνεργασίες

«Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασίας. Ξαναλέω σεβόμαστε τις διαδικασίες άλλων κομμάτων, σεβόμαστε, σεβόμαστε πολλά από τα στελέχη τους. Εγώ Προσωπικά σέβομαι πολλά στελέχη από πολλούς διαφορετικούς χώρους, αλλά καθόλου δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασίας», είπε ακόμα η Θεώνη Κουφονικολάκου και πρόσθεσε: «Δουλεύουμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό φορέα από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία. Αυτό το κόμμα θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν δουλεύουμε καθόλου με την προοπτική τέτοιου είδους συγκλίσεων».

«Σταυροδρόμι πολλαπλών προκλήσεων»

Δημοσιογράφος: Τι Περιμένουμε αύριο σε όλη αυτή την ημέρα για την επάνοδο του κυρίου Τσίπρα.

Θεώνη Κουφονικολάκου: Μία δημοκρατική γιορτή. Είναι μία κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Είναι ένα σταυροδρόμι πολλαπλών προκλήσεων, όχι μόνο για εμάς, για όλο, για όλο τον κόσμο. Επομένως, περιμένουμε μία δημοκρατική γιορτή που θα σημάνει την εκκίνηση ενός χώρου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με πάρα πολύ σοβαρότητα, με πολύ καλή συγκρότηση και με μεγάλη αποφασιστικότητα για μεγάλες κοινωνικές τομές. Αυτό βασικά περιμένετε. Εμείς από την πλευρά μας περιμένουμε μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος χιλιάδες συμπολίτες μας να μπουν και να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματος. Να το επισημάνουμε αυτό για να ξεκαθαριστεί. Η διακήρυξη δεν θα υπογραφεί μόνο από 200-300 άτομα που διάβασα κάπου. Καθόλου είναι. Θα είναι ανοιχτή, θα είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση, προς σχολιασμό και καλούμε τους συμπολίτες να μπουν να την αναγνώσουν και ιδανικά αν συμφωνούν με το περιεχόμενό της να την υπογράψουν κιόλας.

Δημοσιογράφος: Θέλω να ρωτήσω εγώ γιατί μαθαίνουμε περί υβριδικού κόμματος; Τι είναι ακριβώς το υβριδικό κόμμα και πως θα λειτουργήσει;

Θεώνη Κουφονικολάκου: Θα το δείτε αυτό να εξειδικεύεται στην πράξη και τις επόμενες εβδομάδες μέσα από τη λειτουργία της πλατφόρμας. Αλλά λίγο πολύ σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζουμε μία νέα πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται και σχετίζεται και με τα αντανακλαστικά της κοινωνικής συμμετοχής, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν όπως και όσο μπορούν και διαδικτυακά και δια ζώσης και μέσα από ομάδες θεματικές και μέσα από ομάδες που σχετίζονται με τα προβλήματα της περιοχής τους και ούτω καθεξής. Αλλά θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται στην πορεία.