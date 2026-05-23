Συνέντευξη παραχώρησε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΙΝΑΤ, Θεώνη Κουφονικολάκου, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Καμπουράκη και Ανδριάνα Ζαρακέλη στις 23 Μαΐου.

Με αφορμή την επικείμενη διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαϊου στην πλ. Θησείου, η Θεώνη Κουφονικολάκου επανέλαβε τον σεβασμό στους άλλους πολιτικούς χώρους, καθώς δεν ζητούν ούτε τη διάλυση, αλλά ούτε και την αναστολή της λειτουργίας τους. Κατηγορηματικά ανέφερε και πως το νέο κόμμα δεν θα διαθέτει εν ενεργεία βουλευτές και πως το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνέιδησης.

Σχολιάζοντας την επιστολή την οποία απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τη fast track τροπολογία της κυβέρνησης, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΙΝΑΤ, σημείωσε πως τα έργα και οι ημέρες του κυρίου Φλωρίδη είναι γνωστά. Συμπλήρωσε επίσης πως δεν γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ευθυνών με τους βουλευτές να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τους απλούς πολίτες. Κάτι τέτοιο θα ήταν εφαρμογή του δικαίου της ζούγκλας και του δικαίου του ισχυρού, κατέληξε η κυρία Κουφονικολάκου.

Τέλος, σε ένα σημείο της συνέντευξης όπου η συζήτηση πήγε πάλι στο ζήτημα των capital controls επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Κουφονικολάκου υπενθύμισε πως σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, τα capital controls ήταν το μοναδικό μέτρο που απέτρεψε περαιτέρω εκροές καταθέσεων σε ένα περιβάλλον ανέφικτων δημοσιονομικών στόχων.