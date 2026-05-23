Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται ο 42χρονος που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς στο Μικρολίμανο.

Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος που προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην ακτή Δηλαβέρη, στο Μικρολίμανο.

Ο 42χρονος, που τραυματίστηκε μετά από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν ομάδα οκτώ αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στον 42χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος αντέδρασε αιφνιδιαστικά, βγάζοντας όπλο και επιχειρώντας να στραφεί κατά των αστυνομικών. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον πριν προλάβει να πυροβολήσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), καθώς κατά την έρευνα βρέθηκαν τρία όπλα και σάκος με έξι χειροβομβίδες.

Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό μητρώο του 42χρονου και αν συνδέεται με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος