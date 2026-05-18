Από τους πυροβολισμούς στο Σαν Ντιέγκο υπάρχει δύο νεκροί.

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο.

Σύμφωνα με το NBC, ο δράστης «είναι νεκρός», ενώ σύμφωνα με το CBS News ακούστηκαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί. Όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ, νεκρός είναι και ένας φύλακας του τζαμιού.

{https://x.com/nytimes/status/2056472367690359256}

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό αφού έλαβαν πολλαπλές αναφορές για ενεργό δράστη. Πολλά κοντινά σχολεία αποκλείστηκαν καθώς εξελισσόταν το περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/Breaking911/status/2056456971255947469}

Σύμφωνα με την αστυνομία αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις και σε άλλα τζαμιά καθώς και σε πιθανούς στόχους.

ΠΗΓΗ NBC

{https://www.youtube.com/watch?v=qFtSr8NQnns&t}

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για την κατάσταση με τον ένοπλο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αξιωματούχοι διαχείρισης έκτακτης ανάγκης με το γραφείο του κυβερνήτη συντονίζονται με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

«Είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας και παροτρύνουμε όλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», δήλωσε το γραφείο του Νιούσομ.

Το Ισλαμικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, με περισσότερα από 5.000 μέλη στην κοινότητά του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Η πανεπιστημιούπολη περιλαμβάνει το σχολείο Al Rashid, το οποίο προσφέρει μαθήματα θρησκευτικών και ξένων γλωσσών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, η αποστολή του κέντρου είναι να υπηρετεί τον μουσουλμανικό πληθυσμό και επίσης «να συνεργάζεται με την ευρύτερη κοινότητα για να υπηρετεί όσους έχουν ανάγκη, να εκπαιδεύει και να βελτιώνει το έθνος μας».