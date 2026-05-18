Ο Φάμελλος θέτει εκτός κόμματος τον Πολάκη, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία- Πώς θα αντιδράσει ο βουλευτής Χανίων- Ξεκινά νέος εμφύλιος στην Κουμουνδούρου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου μετά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα τον Παύλο Πολάκη για την εναντίον του σκληρή επίθεση. Ο «αψύς Σφακιανός», μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διαγραφεί και από το κόμμα και έτσι δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία, όπως προφανώς προγραμμάτιζε- και ίσως αυτό να ήταν και ένας επιπλέον λόγος για τη διαγραφή του. Η δε ηγεσία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προτίθεται να συνεδριάσει την Πολιτική Γραμματεία ή πολύ περισσότερο την Κεντρική Επιτροπή αυτή την εβδομάδα, αναμένοντας προφανώς πριν τις συνεδριάσεις των οργάνων την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να είναι γνωστό όλο το τοπίο στο συγκεκριμένο χώρο. Στις συνεδριάσεις αυτές αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ με «σκληρές εισηγήσεις» από την πλευρά της ηγεσίας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος με την κίνησή του να θέσει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Παύλο Πολάκη εξέπληξε όσους τον είχαν υποτιμήσει και θεωρούσαν πως δεν διαθέτει το πολιτικό ανάστημα για τέτοιες αποφάσεις, Σύμφωνα δε με αξιόπιστες πηγές της Κουμουνδούρου έχει δεχθεί εισηγήσεις προκειμένου να αντικαταστήσει και τον Νίκο Παππά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο!

Όλα δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβεί καν στις προσεχείς εκλογές, πολύ περισσότερο που η απόφαση των συλλογικών του οργάνων είναι για συμμετοχή του στην ανασύνθεση του χώρου και τη συμμετοχή σε ενωτικό σχήμα. Η μόνη ίσως περίπτωση να κατέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ήταν να άλλαζε ηγεσία και αντί του Φάμελλου να αναλάμβανε ο Πολάκης, κάτι που όλα δείχνουν πλέον ότι δεν θα μπορέσει να συμβεί.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» και σε περίπτωση που υιοθετούνταν η πρόταση της «ομάδας Πολάκη» για δημιουργία εκλογικού σχήματος με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες κινήσεις (πχ «Πράττω» του Νίκου Κοτζιά κοκ) αλλά και πρόσωπα, πάλι ο Σ. Φάμελλος δεν προοριζόταν για επικεφαλής: Ο Σ. Φάμελλος θα παρέμενε μεν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ πλην όμως για επικεφαλής του σχήματος προοριζόταν τρίτο πρόσωπο, κοινά αποδεκτό.

Από τη Δευτέρα το πρωί αναμένονταν αντιδράσεις της «ομάδας Πολάκη» αλλά και πρωτοβουλίες του βουλευτή Χανίων, με αποτέλεσμα η κατάσταση να καταστεί αρκετά έκρυθμη. Στελέχη μάλιστα όπως ο Νίκος Παππάς αναμένεται να ζητήσουν να παρθεί πίσω η απόφαση να τεθεί εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης, αλλά και να μην τεθεί θέμα διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία έχει αποφασίσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην απαντήσει στις προκλήσεις, ενώ ερώτημα είναι αν υπάρχει plan b από τον βουλευτή Χανίων και τους πολιτικούς του φίλους, όπως πχ η ίδρυση νέου κόμματος εφόσον τεθούν οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ.