Γιατί ο Βαρουφάκης θέλει συνεργασία με στελέχη και όχι συνολικά με το κόμμα- Την αποχώρησή τους ανακοινώνουν εντός της εβδομάδας στελέχη, ακολουθούν βουλευτές.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά και μάλιστα παράλληλα με αυτές στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι αρνητικός στις διεργασίες για συνεργασία του ΜέΡΑ25 με τη Νέα Αριστερά, καθώς δεν μπορεί να συμπορευτεί με υπουργούς που υπέγραψαν το μνημόνιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, πρωτίστως με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που τον αντικατέστησε στο υπουργείο Οικονομικών, τον Πάνο Σκουρλέτη, τον Νίκο Φίλη κοκ. Αντιθέτως, από καιρό έχει εκφραστεί θετικά για συνεργασία με στελέχη της Νέας Αριστεράς, κυρίως με τον πρόεδρό της Γαβριήλ Σακελλαρίδη, αλλά και στελέχη της νεολαίας που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα σε αυτή τουλάχιστον τη φάση δεν δείχνει να προχωράει η ιδέα της δημιουργίας «μικρού Συνασπισμού» με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες κινήσεις, ενώ δεν συζητείται καν -επαναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή- η συνεργασία με τη λεγόμενη «ομάδα Πολάκη» εφόσον αυτή τεθεί οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τη διέξοδο του «μικρού Συνασπισμού» φέρεται να υποστηρίζουν στελέχη όπως ο Νίκος Φίλης και σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Η Νέα Αριστερά μάλιστα δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπη και με δεύτερη διάσπαση σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν τεθούν τα διλήμματα αυτά για την εκλογική κάθοδο και το μέλλον του κόμματος, ενώ σαν λύση στα αδιέξοδα δείχνει να παραμένει η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές.

Εντός της εβδομάδας πάντως, όπως πληροφορείται η στήλη, αναμένεται να αποχωρήσει νέα ομάδα στελεχών του κόμματος με προοπτική τη συμμετοχή τους στο κόμμα Τσίπρα, ενώ θα ακολουθήσουν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Αποφασισμένος να ανεξαρτητοποιηθεί φέρεται ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, με μεγάλη εκτίμηση στα κοινά της αριστεράς και όχι μόνο. Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ένας ή δυο ακόμη, ενώ έχει προηγηθεί ο μειονοτικός βουλευτής. Αποτέλεσμα θα είναι η Νέα Αριστερά να μην διαθέτει πλέον Κοινοβουλευτική Ομάδα καθώς δεν θα συμπληρώνει τους δέκα βουλευτές που απαιτούνται για την ύπαρξή της.