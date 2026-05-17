Μεγάλες ανατροπές είχε η Eurovision 2026. Μεγάλη νικήτρια η Βουλγαρία και θρίλερ με το Ισραήλ που με κάποιο άγνωστο τρόπο κατάφερε να βγει στη δεύτερη θέση.

Ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε και ήταν γεμάτος εκπλήξεις. Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του. Τελικά η Ελλάδα έλαβε τη 10η θέση.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με τη DARA και το «Bangaranga». Αυτή είναι η πρώτη φορά που η χώρα κερδίζει τον διαγωνισμό.

Η DARA είναι μία από τις πιο επιτυχημένες pop artists της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια, με δεκάδες εκατομμύρια streams, μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες και έντονη παρουσία στη βαλκανική μουσική σκηνή. Η φετινή εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη Eurovision συμμετείχε στον διαγωνισμό με το δυναμικό pop anthem «Bangaranga», ένα τραγούδι με την υπογραφή, μεταξύ άλλων, του Δημήτρη Κοντόπουλου.

Πώς ψήφισαν οι επιτροπές ανά χώρα

Η ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών είχε δείξει από νωρίς τις προθέσεις των ειδικών, με τη Βουλγαρία να οδηγεί την κούρσα έχοντας φτάσει τους 204 βαθμούς πριν την ενσωμάτωση του κοινού. Αναλυτικά, οι κορυφαίες προτιμήσεις των χωρών (τα 12άρια) διαμορφώθηκαν ως εξής:

Βουλγαρία: 12 βαθμοί απο Μάλτα, Αυστραλία, Δανία, Λιθουανία

Πολωνία: 12 βαθμοί από Γερμανία, Βέλγιο, Μολδαβία και Αυστρία

Γαλλία: 12 βαθμοί από Γεωργία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο

Δανία: 12 βαθμοί από Τσεχία και Νορβηγία

Ουκρανία: 12 βαθμοί από Ελβετία

Ρουμανία: 12 βαθμοί από Λουξεμβούργο

Ιταλία: 12 βαθμοί από Αζερμπαϊτζάν και Αλβανία

Φινλανδία: 12 βαθμοί από Εσθονία και Σουηδία

Μάλτα: 12 βαθμοί από Ουκρανία, Βουλγαρία και Σαν Μαρίνο

Αλβανία: 12 βαθμοί από Πορτογαλία

Σερβία: 12 βαθμοί από Μαυροβούνιο και Κροατία

Βέλγιο: 12 βαθμοί από Ιταλία

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου έδωσαν τα αποτελέσματα του ελληνικού televoting, αποκαλύπτοντας ποιες συμμετοχές ξεχώρισε το ελληνικό κοινό στον φετινό τελικό. To 12αρι του ελληνικού κοινού πήγε στην Κύπρο και στην Αντιγόνη για το «Jalla», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα στις δύο χώρες στον διαγωνισμό.

Η εικόνα της ελληνικής ψήφου, πάντως, είχε αρκετές εκπλήξεις. Η νικήτρια Βουλγαρία πήρε 10 βαθμούς από το ελληνικό κοινό, ενώ ιδιαίτερα υψηλά βρέθηκαν επίσης η Αλβανία και η Ιταλία.

Αντίθετα, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η Φινλανδία δεν πήρε ούτε έναν βαθμό ούτε από το ελληνικό televoting ούτε από την ελληνική κριτική επιτροπή, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και τελικά κατέλαβε την 6η θέση στη συνολική κατάταξη.

Πώς ψήφισε το ελληνικό κοινό

Το ελληνικό televoting διαμορφώθηκε ως εξής:

Κύπρος – 12 βαθμοί

Βουλγαρία – 10 βαθμοί

Αλβανία – 8 βαθμοί

Ιταλία – 7 βαθμοί

Ρουμανία – 6 βαθμοί

Ισραήλ – 5 βαθμοί

Μολδαβία – 4 βαθμοί

Αυστραλία – 3 βαθμοί

Γαλλία – 2 βαθμοί

Κροατία – 1 βαθμός

Η ψήφος της ελληνικής κριτικής επιτροπής

Η ελληνική επιτροπή χάρισε επίσης το 12άρι της στην Κύπρο, ενώ ψηλά βρέθηκαν η Πολωνία και η Γαλλία.

Κύπρος – 12 βαθμοί

Πολωνία – 10 βαθμοί

Γαλλία – 8 βαθμοί

Αυστραλία – 7 βαθμοί

Βουλγαρία – 6 βαθμοί

Σερβία – 5 βαθμοί

Κροατία – 4 βαθμοί

Μολδαβία – 3 βαθμοί

Ρουμανία – 2 βαθμοί

Αλβανία – 1 βαθμός

Η πρώτη δεκάδα του τελικού