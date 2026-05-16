Από το φθινόπωρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή νέο επίδομα ύψους 300 ευρώ.
Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση αποτελεί μέρος των μέτρων κοινωνικής πολιτικής που εξήγγειλε η κυβέρνηση, με βασικό στόχο τη στήριξη πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το επίδομα θα δοθεί με συγκεκριμένα κριτήρια.
Το επίδομα των 300 ευρώ αναμένεται να λειτουργήσει ως μια προσωρινή ανάσα για χιλιάδες πολίτες, βοηθώντας στην κάλυψη βασικών αναγκών.
Όπως αναφέρεται στο Mega:
- η ετήσια επιδότηση είναι στα 300 ευρώ από τα 250.
- η καταβολή θα γίνει τον Νοέμβριο του 2026.
- πρόκειται για βοήθημα συνταξιούχων.
- εκτός της επιδότησης μένουν οι κάτω των 65 ετών.
- οι αναπηρικές συντάξεις είναι επίσης, εκτός ηλικιακού κριτηρίου.
- τα προστατευόμενα τέκνα δεν συνυπολογίζονται.