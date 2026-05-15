Η Έκθεση δεν χρειάζεται «παπαγαλία», αλλά κριτική σκέψη και σωστή ανάπτυξη ιδεών συμβουλεύουν οι φιλόλογοι ενόψει των Πανελληνίων 2026.

Οι Πανελλήνιες 2026 μπαίνουν πλέον στην τελική τους ευθεία, καθώς η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων κορυφώνεται το τελεύταιο δεκαπενθήμερο πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η αρχή για τους μαθητές των ΓΕΛ θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας, το οποίο παραδοσιακά ανοίγει την «αυλαία» των Πανελληνίων. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, τη σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι στο αντίστοιχο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Η περίοδος αυτή θεωρείται από τις πιο απαιτητικές για τους μαθητές, καθώς το άγχος, η πίεση και η ανάγκη σωστής διαχείρισης του χρόνου κορυφώνονται. Εκπαιδευτικοί και ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις σημαντικότερο ρόλο παίζουν η ψυχραιμία, η επανάληψη με πρόγραμμα και η ξεκούραση, παρά η εξαντλητική μελέτη μέχρι αργά το βράδυ. Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον ύπνο, στη σωστή διατροφή και στη διαχείριση του άγχους, ώστε να διατηρήσουν καθαρό μυαλό και συγκέντρωση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Το μήνυμα που στέλνουν οι εκπαιδευτικοί μέσω του Dnews στους μαθητές για την διαχείριση των Πανελληνίων είναι ότι «μην ξεχνάτε ότι είναι μια εξεταστική περίοδος κατά την οποία θα γράψετε διαγωνίσματα όπως τόσα και τόσα μέσα στην χρονιά και ότι δεν κρίνεται καμία προσπάθεια μόνο από μια ημέρα και από ένα γραπτό!»

Πανελλήνιες 2026: Τι να προσέξετε στην Έκθεση

Η Έκθεση είναι ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των Πανελληνίων, γιατί δεν αρκεί μόνο η γνώση της θεωρίας ή η αποστήθιση κάποιων έτοιμων κειμένων. Οι βαθμολογητές αναζητούν καθαρή σκέψη, σωστή οργάνωση, κριτική ικανότητα και αυθεντικό λόγο. Κάθε χρόνο, πολλοί μαθητές χάνουν πολύτιμα μόρια όχι επειδή δεν διάβασαν, αλλά επειδή επαναλαμβάνουν συγκεκριμένα λάθη που αποδυναμώνουν το γραπτό τους. Ακολουθούν τρία από τα πιο συχνά λάθη που μπορούν να «κόψουν» βαθμούς στην Έκθεση και τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιος για να τα αποφύγει.

Φτωχό λεξιλόγιο και επαναλήψεις

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στις εκθέσεις είναι η περιορισμένη χρήση λεξιλογίου. Πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν συνεχώς τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες εκφράσεις και τα ίδια ρήματα, με αποτέλεσμα το κείμενο να γίνεται μονότονο και «φτωχό». Όταν σε κάθε παράγραφο επαναλαμβάνονται λέξεις το γραπτό χάνει σε ποιότητα και ωριμότητα. Ο διορθωτής θέλει να δει γλωσσική ευχέρεια, ποικιλία εκφράσεων και ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων με σαφήνεια.Ένα πλούσιο αλλά φυσικό λεξιλόγιο κάνει το κείμενο πιο ζωντανό, πιο πειστικό και πιο ώριμο.

Η πλούσια γλώσσα δεν σημαίνει δύσκολες ή εξεζητημένες λέξεις. Σημαίνει ακρίβεια, σαφήνεια και δυνατότητα επιλογής κατάλληλων εκφράσεων ανάλογα με το θέμα.Το λεξιλόγιο βελτιώνεται μέσα από συστηματική ανάγνωση άρθρων και βιβλίων, με καταγραφή συνωνύμων, με συνεχή γραπτή εξάσκηση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ύφος. Ένα υπερβολικά «ξύλινο» ή επιτηδευμένο κείμενο συχνά χάνει σε φυσικότητα και επικοινωνία.

Αποστήθιση έτοιμων εκθέσεων

Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι η επιτυχία στην Έκθεση κρύβεται στην αποστήθιση έτοιμων κειμένων ή «SOS» εκθέσεων. Αυτό όμως είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Οι Πανελλήνιες δεν εξετάζουν ποιος απομνημόνευσε καλύτερα μια έκθεση, αλλά ποιος μπορεί να σκεφτεί, να οργανώσει ιδέες και να προσαρμοστεί στο ζητούμενο του θέματος. Οι βαθμολογητές μπορούν εύκολα να καταλάβουν πότε ένα κείμενο είναι «στημένο» ή αποστηθισμένο. Η Έκθεση αξιολογεί κυρίως την ικανότητα του μαθητή να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα θέμα και να αναπτύσσει προσωπικό λόγο με σαφήνεια και τεκμηρίωση. Αντί για αποστήθιση, πιο ουσιαστική είναι η κατανόηση βασικών κοινωνικών ζητημάτων, η εξάσκηση στην παραγωγή επιχειρημάτων, η ανάπτυξη προσωπικού τρόπου γραφής.

Έλλειψη σωστής δομής και οργάνωσης

Ακόμη και καλές ιδέες μπορούν να χαθούν μέσα σε ένα ανοργάνωτο κείμενο. Η δομή είναι βασικό στοιχείο της Έκθεσης και παίζει τεράστιο ρόλο στη συνολική εικόνα του γραπτού. Πολλοί μαθητές γράφουν τεράστιες παραγράφους χωρίς συνοχή, μεταπηδούν από τη μία ιδέα στην άλλη χωρίς σύνδεση, ξεχνούν πρόλογο ή επίλογο, δεν απαντούν ολοκληρωμένα στα ζητούμενα. Αυτό κουράζει τον διορθωτή και μειώνει την αποτελεσματικότητα του κειμένου, ακόμη κι αν οι ιδέες είναι σωστές.

Κάθε παράγραφος πρέπει να αναπτύσσει μία βασική ιδέα και να συνδέεται ομαλά με την επόμενη. Η υπερβολική έκταση σε ένα σημείο και η επιφανειακή ανάπτυξη σε άλλο δημιουργούν ανισορροπία. Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση του χρόνου. Πολλοί μαθητές αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στη σκέψη ή στην εισαγωγή και στο τέλος δεν προλαβαίνουν να ελέγξουν το γραπτό τους.

Πριν ξεκινήσεις να γράφεις, αφιέρωσε 5-10 λεπτά σε σχεδιάγραμμα. Χώρισε καθαρά πρόλογο, κύριο μέρος και επίλογο. Κάθε παράγραφος πρέπει να έχει θεματική πρόταση, ανάπτυξη, κατακλείδα. Χρησιμοποίησε διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις για ομαλή σύνδεση. Μην γράφεις βιαστικά χωρίς πλάνο. Ένα οργανωμένο γραπτό δείχνει καθαρή σκέψη, ωριμότητα και βοηθά τον διορθωτή να παρακολουθήσει εύκολα τη συλλογιστική σου.

Η βιασύνη και το άγχος οδηγούν συχνά σε ορθογραφικά λάθη, ασύντακτες προτάσεις, λανθασμένη στίξη, υπερβολικά μεγάλες περιόδους λόγου. Ένα καθαρό και σωστά διατυπωμένο κείμενο διευκολύνει τον αναγνώστη και δημιουργεί καλύτερη συνολική εικόνα. Για αυτό είναι σημαντικό να γίνεται πάντα επανέλεγχος, να αποφεύγονται οι υπερβολικά περίπλοκες διατυπώσεις, να προτιμάται η σαφήνεια αντί της εντυπωσιοθηρίας.

Η Έκθεση θέλει σκέψη, όχι «παπαγαλία»

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας δεν εξετάζει μόνο γνώσεις, αλλά κυρίως τον τρόπο σκέψης και έκφρασης του μαθητή. Η ουσιαστική προετοιμασία βασίζεται στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στην ανάγνωση, στη συνεχή εξάσκηση, και στην ανάπτυξη προσωπικού λόγου. Η καλή Έκθεση δεν είναι αυτή που εντυπωσιάζει με δύσκολες λέξεις, αλλά εκείνη που επικοινωνεί ξεκάθαρα, οργανωμένα και ουσιαστικά τις ιδέες του μαθητή.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η καθαρότητα της σκέψης, η σωστή ανάπτυξη και η αυθεντικότητα. Η επιτυχία στην Έκθεση δεν χτίζεται μέσα σε μία μέρα. Χρειάζεται συστηματική εξάσκηση,

ανάγνωση ποιοτικών κειμένων, σωστή καθοδήγηση, και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης. Αποφεύγοντας τα συνηθισμένα λάθη και δουλεύοντας σταθερά πάνω στον τρόπο γραφής σου, μπορείς να βελτιώσεις σημαντικά την απόδοσή σου και να κερδίσεις πολύτιμα μόρια στις Πανελλήνιες.