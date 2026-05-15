Στο συγκεκριμένο πάρκο οι επισκέπτες μπορούν να ψάξουν σε ένα πεδίο 37 στρεμμάτων για πέτρες, ορυκτά και πολύτιμους λίθους, ενώ ό,τι βρίσκουν τους ανήκει.

Η Keshia Smith ανακάλυψε ένα διαμάντι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Crater of Diamonds State Park στο Murfreesboro, στην κομητεία Pike, σύμφωνα με ανάρτηση των Arkansas State Parks στο Facebook τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η επίσκεψη «έφερε μια απροσδόκητη ανακάλυψη» για τη Smith, η οποία «προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματά της έπειτα από την απώλεια του γιου και του πατέρα της». Η ανακάλυψη χαρακτηρίστηκε «θεόσταλτη».

Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι το διαμάντι είναι επίπεδο, λείο και άχρωμο, περίπου στο μέγεθος μιας χάντρας.

«Στιγμές σαν κι αυτή μας θυμίζουν γιατί το Crater of Diamonds State Park είναι ένα τόσο ξεχωριστό μέρος», ανέφερε η ανάρτηση.

Το Crater of Diamonds State Park είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν φυσικά διαμάντια στην αρχική ηφαιστειακή τους πηγή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πάρκου, οι επισκέπτες μπορούν να ψάξουν σε ένα πεδίο 37 στρεμμάτων για πέτρες, ορυκτά και πολύτιμους λίθους, ενώ ό,τι βρίσκουν τους ανήκει.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, από τότε που το Crater of Diamonds έγινε δημόσιο πάρκο του Άρκανσο το 1972 περισσότερα από 37.377 διαμάντια έχουν εντοπιστεί από τυχέρους επισκέπτες.

Το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας λίθος 40,23 καρατίων με την ονομασία «Uncle Sam», βρέθηκε στο ίδιο πάρκο το 1924.