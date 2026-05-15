Κινούμενη άμμος ο χώρος του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις στο χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την πίεση που ασκεί το υπό ίδρυση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές της Νέας Αριστεράς.

Ο αριθμός τους δεν είναι των μελών της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ανέρχεται σήμερα σε 12 πλην όμως ο αριθμός όσων ανεξαρτητοποιηθούν δεν είναι επακριβώς γνωστός καθώς οι σχετικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Σε κάθε περίπτωση όμως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα πάψει να υπάρχει, καθώς για την ύπαρξή της απαιτούνται δέκα βουλευτές. Να σημειώσουμε εδώ πως ο μίνιμουμ αριθμός βουλευτών που απαιτούνται για την ύπαρξη μιας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πέντε εφόσον το κόμμα έχει κατεβεί στις εκλογές και δέκα εφόσον δεν έχει κατέλθει- και ως γνωστόν η Νέα Αριστερά δεν έχει κατέβει στις εκλογές αλλά σχηματίστηκε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ όταν εκλέχτηκε πρόεδρός του ο Στέφανος Κασσελάκης. Να σημειώσουμε επίσης πως η μειοψηφία στο κόμμα είναι πλειοψηφία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Μεταξύ εκείνων που θα ανεξαρτητοποιηθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Οζγκιούρ Φερχάτ και άλλοι τα ονόματα των οποίων δεν έχουμε διασταυρώσει 100%.

Η πλειοψηφία του κόμματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιθυμεί μια εκλογική συνεργασία με το ΜέΡΑ25, πλην ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν θέλει παρά ελάχιστα πρόσωπα από τη Νέα Αριστερά. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Νίκος Φίλης (οι πληροφορίες επιμένουν και για τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση) φέρεται να τάσσονται υπέρ της συγκρότησης του «μικρού Συνασπισμού», με όσους απομείνουν από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες προσωπικότητες του χώρου.

