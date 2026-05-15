Υποχρεωτικά stress tests και έλεγχοι ESG.

Νέο αυστηρότερο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θεσπίζει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εισάγοντας αναλυτικούς κανόνες για την εποπτεία επενδύσεων, ρευστότητας, αναλογιστικών υποχρεώσεων και κινδύνων βιωσιμότητας, με έμφαση και στους παράγοντες ESG.

Η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για τα Ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης, εξειδικεύοντας τις προβλέψεις του νόμου 5078/2023 για την επαγγελματική ασφάλιση. Στόχος, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία και τις επενδύσεις των Ταμείων.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι όλα τα Ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης θα πρέπει να διαθέτουν οργανωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων, προσαρμοσμένο στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο επίκεντρο του συστήματος τίθεται ο Διαχειριστής Κινδύνων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων προς το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου.

Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρέωση κατάρτισης Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων και Δήλωσης Ανοχής Κινδύνου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποδεκτά επίπεδα ανάληψης κινδύνου ανά κατηγορία δραστηριότητας. Η πολιτική αυτή θα επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια ή νωρίτερα σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών στις αγορές, στη χρηματοδότηση ή στη στρατηγική του Ταμείου.

Η απόφαση κατηγοριοποιεί αναλυτικά τους κινδύνους που θα πρέπει να παρακολουθούν τα Ταμεία, περιλαμβάνοντας λειτουργικούς κινδύνους, κινδύνους συμμόρφωσης, επενδυτικούς και αναλογιστικούς κινδύνους, καθώς και κινδύνους φήμης, στρατηγικής και πολιτικών ή κανονιστικών εξελίξεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον επενδυτικό κίνδυνο, με την απόφαση να απαιτεί από τα Ταμεία τη διενέργεια stress tests, αναλύσεων σεναρίων και συστημάτων μέτρησης της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, ακόμη και μέσω μεθοδολογιών Value at Risk. Παράλληλα, προβλέπεται συνεχής παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους.

Σημαντική είναι και η ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και ESG στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. Τα Ταμεία καλούνται πλέον να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης στις επενδυτικές τους αποφάσεις, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών εξελίξεων και των πρακτικών διακυβέρνησης στην αξία των επενδύσεων και στη συνολική βιωσιμότητα των χαρτοφυλακίων τους.

Τέλος, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυξημένες απαιτήσεις για την αξιολόγηση αναλογιστικών κινδύνων, όπως ο κίνδυνος μακροβιότητας, πληθωρισμού, θνησιμότητας και χρηματοδότησης των υποχρεώσεων των Ταμείων, με στόχο τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς τους και της δυνατότητας κάλυψης των συνταξιοδοτικών παροχών.

