Σφοδρή αντιπαράθεση του Ανδρουλάκη με τον υπουργό Οικονομικών.

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, με αιχμές, προσωπικά «καρφιά» και σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, τη μεσαία τάξη και τη ΔΕΗ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αποτύχει πλήρως στη διαχείριση της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, επαναφέροντας τις προτάσεις του κόμματός του για μείωση του ΦΠΑ.

«Γιατί κατάφερε η Κύπρος να μηδενίσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη; Ρωτήστε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη που έρχεται αύριο! Δεν είναι λαϊκισμός όσα προτείνουμε. Τα εισοδήματα εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα αλλά για την κυβέρνηση ο μήνας έχει εννιά. Αποτύχατε και θα το δείτε ως αποτύπωμα στις επιλογές του λαού στις επόμενες εκλογές!», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε κάνοντας λόγο για επιλεκτική επίκληση παραδειγμάτων από την αντιπολίτευση και επιμένοντας πως η κυβέρνηση δίνει λύσεις «με αξιοπιστία».

«Ό,τι χρειάζεται το κάνουμε με αξιοπιστία, χωρίς να στοχοποιούμε. Με τα “να” και όχι με τα “θα” λύνεις προβλήματα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η κόντρα κλιμακώθηκε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει τη μεσαία τάξη να «δεινοπαθεί», ενώ εξαπέλυσε επίθεση και προσωπικά κατά του υπουργού.

«Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε για μείωση ΦΠΑ πριν γίνει πρωθυπουργός, τότε ήταν στο “να” ή στο “θα”; Άλλοι έλεγαν “θα, θα, θα”. Όταν προεδρεύετε στο Eurogroup, οι άλλοι υπουργοί δεν εντυπωσιάζονται που εκπροσωπείτε μια χώρα που είναι στον πάτο όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη;», ανέφερε.

Ο υπουργός Οικονομικών πέρασε στην αντεπίθεση, πετώντας αιχμές για τον ανταγωνισμό στην Κεντροαριστερά και τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο….», είπε δηκτικά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανταπαντά:

«Κάποιοι θυσιάστηκαν για να ανακάμψουμε, την ώρα που όσοι κάθονται δίπλα σας χόρευαν τον χορό του λαϊκισμού των Ζαππείων! Αφήστε τα μαθήματα σε εμάς».