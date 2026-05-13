Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, η αυλαία ανοίγει για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, η Eurovision 2026 άνοιξε την αυλαία της με τον Α’ Ημιτελικού, όπου οι πρώτες χώρες του διαγωνισμού έδωσαν το «παρών» διεκδικώντας το χρυσό εισιτήριο του τελικού που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Ο Akylas, βρέθηκε ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους τραγουδώντας το «Ferto», παραχωρώντας ένα ιδιαίτερο και άκρως εντυπωσιακό θέαμα στο κοινό με τη σκηνική του παρουσία που φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης άνοιξε τον δρόμο για την Ελλάδα, κερδίζοντας πρώτος την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου.

{https://www.instagram.com/p/DYQCCATCPj3/}

Πλέον, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον Β’ Ημιτελικό, όπου 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κύπρος φέτος εκπροσωπείται από την Antigoni και το τραγούδι «Jalla» με τις πρώτες εικόνες από την πρόβα να παρουσιάζουν στιγμιότυπα με έντονο χορό, ενέργεια και τραγούδι.

{https://www.instagram.com/p/DYFiQN5FE2-/?hl=el}

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον Β’ Ημιτελικό με σειρά εμφάνισης είναι οι εξής:

• Βουλγαρία,

• Αζερμπαϊτζάν,

• Ρουμανία,

• Λουξεμβούργο,

• Τσεχία,

• Γαλλία,

• Αρμενία,

• Ελβετία,

• Κύπρος,

• Αυστρία,

{https://www.instagram.com/p/DWoziMZAmEI/?hl=el&img_index=2}

• Λετονία,

• Δανία,

• Αυστραλία,

• Ουκρανία,

• Ηνωμένο Βασίλειο,

• Αλβανία,

• Μάλτα,

• Νορβηγία.

{https://www.instagram.com/p/DVzIfhXAmuC/?hl=el}

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό:

• Ελλάδα,

• Φινλανδία.

• Βέλγιο και

• Σουηδία,

• Μολδαβία,

{https://www.instagram.com/p/DYQbT9ViAVM/?hl=el}

• Ισραήλ,

• Σερβία

• Κροατία,

• Λιθουανία και

• Πολωνία.

Αντίστοιχα, το βράδυ της Τρίτης, δεν προκρίθηκαν ορισμένες χώρες στο μεγάλο τελικό.

Εκτός συναγωνισμού παρέμειναν: Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο, Γεωργία, Εσθονία και Μαυροβούνιο.

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2054313765735158196}