Με την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων ο Akylas χάρισε μία θερμή αγκαλιά στο δίδυμο που εκπροσωπεί φέτος τη Φινλανδία.

Με μία ανθρώπινη και άκρως συγκινητική κίνηση θέλησε να εκφραστεί ο Akylas στο άκουσμα των θετικών αποτελεσμάτων για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα και η Φινλανδία, ήταν από τις χώρες που δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ για να ακούσουν από τα μεγάφωνα την ευχάριστη είδηση ότι θα διαγωνιστούν το βράδυ του Σαββάτου στη σκηνή της Βιέννη.

Πρώτος, προκρίθηκε ο 27χρονος έλληνας καλλιτέχνης, ενώ αμέσως μετά η ανακοίνωση επιβεβαίωσε την παρουσία της Φινλανδίας στο μεγάλο τελικό.

Ο Akylas φανερά ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα εκφράστηκε αυθόρμητα, και όπως φαίνεται από τη δημοσίευση της OGAE Greece στο Instagram, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έσπευσε στο τραπέζι των Φινλανδών.

Εκεί χάρισε στους δύο εκπροσώπους μία θερμή αγκαλιά, ανανεώνοντας το ραντεβού τους επί σκηνής, ενώ εκείνοι με τη σειρά τους ανταπέδωσαν.

Να σημειωθεί, ότι οι εκπρόσωποι των δύο χωρών, είχαν δημιουργήσει εξ’ αρχής άριστες σχέσεις μεταξύ τους, καθώς είχα ανταλλάξει ευχές και μηνύματα μεταξύ τους πολύ πριν από την έναρξη του Α’ Ημιτελικού.